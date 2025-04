Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a rappelé l'urgence pour les nations africaines de combler le fossé en matière de connaissance scientifiques, technologiques pour une valorisation scientifiques, technologiques, économiques et sociales des algues et des plantes.

Pr Daouda Ngom s'exprimait lors de la première édition francophone des colloques Phytovalo et Fhypa couplés au congrès de la CIRUISEF, un cadre institutionnel de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) qui promeut les sciences et la technologie au service du développement dans les pays francophones, qui s'ouvre du 7 au 11 avril à l'Université cheikh Anta Diop de Dakar.

Placé sous le thème : « valorisation des algues et plantes Afrique » l'organisation de cette rencontre à l'UCAD, au Sénégal, d'après le ministre de l'environnement et de la transition écologique « est une merveilleuse occasion d'échanger sur un sujet en lien avec la conservation de la biodiversité, toujours soumise à différentes menaces malgré son potentiel régénératif. »

En tant que réservoirs de carbones, les algues et les plantes « représentent également une richesse pour les nations en développement et les populations défavorisées, car elles génèrent de l'emploi et de la croissance », a expliqué le Pr Daouda Ngom.

Selon lui « Dans les régions tropicales comme les nôtres, de nombreux groupes de végétaux jouent un rôle majeur en tant que producteurs primaires et constructeurs d'habitats, tandis que dans les zones tempérées, les forêts marines, les algues forment les habitats les plus productifs. »

En outre, « Dans les pays asiatiques et européens, les algues sont largement utilisées dans divers domaines tels que la pharmacie, la cosmétique, l'agroalimentaire, le traitement des eaux usées, l'agriculture et l'industrie », a fait remarquer le ministre de l'environnement.

Ainsi, au regard de tous ces nombreuses utilisations, rappelle-t-il « il est urgent pour les nations africaines de combler le fossé en matière de connaissance scientifiques, technologiques et de passer à une valorisation scientifiques, technologiques, économiques et sociales des algues et des plantes. »

A ce titre, le concept de valorisation étant polysémique et multidimensionnel, car le contenu pouvant varier suivant les acteurs impliqués, leurs attentes et leurs intérêts, « ce colloque pourrait en effet, être le point de départ le plus complet des algues, telles que le meristotheca senegalensis qui prolifère entre juin et septembre ainsi que d'autres plantes qui contribuent à renforcer nos économies », espère M. Ngom.

A cet égard, déclare-t-il « Nous réitérons l'importance primordiale de la valorisation de la biodiversité dans l'agenda de transformation systémique du référentiel Sénégal 2050 à son axe 3 que le gouvernement du Sénégal vient d'adopter. »

Le Recteur de l'UCAD, Alioune Badara Kandji a souligné pour sa part que la thématique de la valorisation des algues et plantes d'Afrique est « un excellent prétexte pour revisiter un savoir-faire ancestral, l'occasion pour les panélistes de présenter un patrimoine végétal exceptionnel, qui reste méconnu du grand public. »

A son avis, « La valorisation du patrimoine végétal africain est un enjeu économique qui devra nous permettre de respecter les défis du changement climatique par le biais du savoir-faire ancestral, mais également en nous appuyant sur l'évolution en biotechnologie et bioprocédé, notamment à l'ère de l'intelligence artificielle. »