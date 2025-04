Sénégal: Rapport « Countdown » de l'Aphrc - Les acteurs relèvent des inégalités dans les soins de santé

En prélude au lancement du rapport «lancet countdown» qui se fera le 14 avril prochain à Dakar, le Centre de recherche sur la population et la santé en Afrique (APHRC) a partagé hier, lundi 7 avril, avec les journalistes l'objectif et l'intérêt que revêt ce rapport 2025 qui met en lumière les avancées réalisées ainsi que les défis persistants, en se basant sur des données probantes pour évaluer la survie, la nutrition, la couverture des interventions sanitaires et la qualité des soins dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Selon Cheikh Mbacké Faye, malgré des avancées significatives depuis 2015, le rapport souligne un ralentissement alarmant après 2020, en raison de crises globales telles que la pandémie de COVID-19, l'insécurité alimentaire, les conflits armés et le changement climatique.

Tous les 4 ans voir 5 ans, la Direction régionale de l'African Population and Health Research Center ou le Centre de recherche sur la population et la santé en Afrique (Aphrc) produit un rapport dénommé « Countdown » qui fait une analyse approfondie de la situation en matière de santé maternelle, néonatale, infantile, à l'échelle des soins, dans plus de 80 pays dans le monde, particulièrement dans les pays en développement, y compris le Sénégal. Pour cette année, il sera publié le 10 avril prochain après quatre ans de documentation et de recherche.

Selon les acteurs qui ont réalisé ce rapport, c'est une situation qui est extrêmement importante et cette année, il l'est d'autant plus qu'il y a quelques changements de contexte. « Ce rapport 2025 met en lumière les avancées réalisées ainsi que les défis persistants, en se basant sur des données probantes pour évaluer la survie, la nutrition, la couverture des interventions sanitaires et la qualité des soins dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Malgré des avancées significatives depuis 2015, le rapport souligne un ralentissement alarmant après 2020, en raison de crises globales telles que la pandémie de COVID-19, l'insécurité alimentaire, les conflits armés et le changement climatique » a souligné Cheikh Mbacké Faye.

Et d'ajouter : « à partir du 10 avril, le rapport sera accessible sur le web, et vous commencerez à voir les résultats et certains éléments de détails. Seulement, ce rapport est encore sous son bailleur et nous ne pouvons pas, à ce stade, entrer vraiment dans tous les détails ».L'Aphrc a aussi renseigné que le rapport est scindé en deux parties dont la santé avec les soins primaires mais aussi les inégalités.

Et sur ce second point, M. Faye a souligné tout simplement, qu'en matière de santé, les inégalités commencent trop tôt. « En parlant de la naissance, cette femme qui accouche en milieu rural, qui fait 4 heures en charrette ou en moto pour accéder au service de santé, n'a pas la même chance que celle qui est tout près de la place, qui a accès au service de santé.

Le manque d'accès aux soins, la pauvreté, la malnutrition sont source d'inégalité et ces situations se répètent automatiquement sur le suivi de l'enfant», a-t-il déclaré. Le rapport invite les partenaires financiers à investir davantage sur la santé mais aussi à accompagner les gouvernants afin d'améliorer les conditions de vie des enfants, mères et adolescents jeunes.

« Ce rapport nous dit que c'est très important d'accompagner la gouvernance. Il faut guider les dirigeants dans l'implantation des structures sanitaires. Il ne faut pas que les besoins des populations soient guidés par des soubassements, politiques ou d'autres, mais tournés vers leur intérêt ». Pour le cas du Sénégal, M. Faye a soutenu : « la carte sanitaire démontre des déserts médicaux.

Vous voyez des zones entières qui ne sont couvertes par aucune structure capable d'offrir les soins d'urgence. Par contre, il y en a qui semblent être surchargées. Vous voyez dans le sud, regardez dans toute la zone de Tambacounda et de Kédougou, quand on parle de déserts médicaux, c'est vraiment à ce niveau. Et même une partie, de Kaffrine et autres ». Rappelons que ce rapport est financé en grande partie par la fondation Bill et Mélinda Gates