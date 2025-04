Congo-Kinshasa: Ambassadrice des Pays-Bas à Kinshasa - Angèle Samura transmet à Vital Kamerhe un message de soutien de son Pays à la RDC

Dans le cadre de la coopération bilatérale et parlementaire entre la République Démocratique du Congo et les Pays-Bas, l'Ambassadrice Hollandaise en RDC a été reçu le jeudi 03 Avril par le Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe. Echangeant autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie Est de la République Démocratique du Congo occasionnée par une guerre d'agression menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, la Diplomate Hollandaise a transmis au Speaker de la Chambre basse du Parlement un message de soutien de son Pays.

L'hôte du Speaker de la Chambre basse du Parlement qui a condamné au nom de son Pays la violation de l'intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo, a, par ailleurs, fait savoir que les Pays-Bas soutiennent tous les processus de Paix engagés pour le retour de Paix en RDC.

« Il s'agit d'une visite de courtoisie que je rends au Président de l'Assemblée Nationale comme on a l'habitude de le faire pour parler du Pays, des possibilités et des soucis pour voir comment les Pays-Bas peuvent appuyer la RDC. Nous avons échangé autour de la situation dans le Pays durant cette période sous pression. On a échangé autour de tous les processus de paix qui sont en cours », a fait savoir l'Ambassadrice Hollandaise en RDC.

De son côté, le Président de la Chambre basse du Parlement, le Professeur Vital Kamerhe a salué vivement le soutien apporté par les Pays-Bas en ce moment critique où la RDC a besoin de l'attention de tout le monde.

Il s'agit là d'un résultat positif de plus de la Diplomatie Parlementaire initiée par l'Assemblée Nationale pour le retour de la Paix sur toute l'étendue du Territoire National.

Les Pays-Bas restent un partenaire de taille de la République Démocratique du Congo en matière de coopération au développement et restent engagé à apporter son soutien dans la recherche de la paix dans le Pays de Lumumba.