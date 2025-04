Congo-Kinshasa: Inondations à Kinshasa - Félix Tshisekedi en première ligne de la gestion de la crise !

A la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa, le week-end dernier, ayant causé une trentaine de morts, plusieurs blessés et près de 100 familles sans abris, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru a consacré une partie de la journée de ce lundi à la visite de réconfort des sinistrés et des rescapés.

La première étape de la visite du couple présidentiel a été le gymnase du Stade Tata Raphaël, site aménagé pour accueillir près de 200 familles.

Tous les sinistrés, principalement des femmes et enfants dont les maisons sont englouties par les eaux en furie de la rivière N'Djili y sont installés provisoirement.

Le Chef de l'Etat et son épouse ont eu des mots forts pour réconforter ces familles qui ont tout perdu. Tout en saluant l'élan de solidarité manifesté par la fondation Denise Nyakeru et d'autres personnes de bonne volonté intervenues dès les premières heures du sinistre, le Président Tshisekedi a instruit les membres du Gouvernement qui l'accompagnaient à prendre des mesures idoines en faveur de ces sans abris.

Le couple présidentiel s'est ensuite rendu au Centre de santé de référence Vijana, dans la zone de santé de Lingwala.

Sur place, le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi et la distinguée Première dame Denise Nyakeru ont fait le tour de salles pour s'assurer des conditions de prise en charge d'une vingtaine de patients acheminés dans ce centre dans des conditions critiques.

« Leurs vies ne sont plus en danger », a assuré le médecin traitant de cette structure médicale. Vijana a accueilli, depuis dimanche dernier, 20 sinistrés dont 2 femmes enceintes qui ont été césarisées. Ils viennent du district de Tshangu, dans l'Est de la capitale, à l'exception d'une victime venue de la commune de Mont-Ngafula et qui a perdu 6 enfants.

« Il y a des cas graves », a précisé le médecin directeur de Vijana, Bienvenu Massamba. « Cette dame qui perdu 6 enfants présente un trauma crânien. Il y a également un parent et une dame qui ont chacun une fracture au niveau de la jambe », a-t-il rajouté.

Le Docteur Massamba a salué le geste posé par le Président de la République. « Il a répondu très vite à cette urgence non seulement par sa présence physique, mais aussi par les matériels reçus parmi lesquels des lits, des matelas, des denrées alimentaires et des produits pour prendre en charge correctement ces malades », a-t-il dit.

Il sied de noter qu'avant cette visite, le Président de la République a exprimé publiquement sa « profonde émotion » et sa « compassion la plus sincère », preuve de sa solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés, dans son discours d'ouverture des travaux de la première assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature.

« La République ne vous abandonnera pas », leur a-t-il lancé.