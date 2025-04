Afrique Centrale: Guerre à l'Est, Nord-Kivu - Jacquemain Shabani Lukoo en mission de travail à Beni

A la tête d'une forte délégation, le Vice-Premier-Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo est arrivé à Beni Chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, le vendredi 4 avril 2025. Ladite délégation était composée du Ministre d'Etat en du Développement rural, M. Muhindo Nzangi ; de Carly Nzanzu Kasivita, Député national élu de Beni, vice-président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée Nationale et Gouverneur honoraire du Nord-Kivu, ainsi que Mme Adèle Bazizane, Députée nationale élue du territoire de Nyiragongo.

A son atterrissage à l'aéroport de Mavivi, la délégation du patron de l'intérieur a été accueillie par le Gouverneur militaire du Nord-Kivu, le Général-Major Evariste Somo Kakule, les membres du conseil provincial de sécurité, également par des militants et cadres de l'UDPS, mobilisés en masse pour cette occasion.

S'adressant à la presse, Jacquemain Shabani Lukoo a indiqué être dans une mission d'inspection de ses lieutenants et de rassurer la population de la province sur la détermination du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre fin, le plus vite possible, à cette guerre injuste imposée par le Rwanda.

A en croire Yannick Mukendi, coordonnateur honoraire de la Génération Félix Tshisekedi, l'arrivée du VPM Shabani Lukoo vient à point nommé dans le sens où, il va réconforter la population du Nord-Kivu mais aussi les agents et cadres de l'Etat qui se sont domiciliés provisoirement à Beni suite à l'occupation de Goma par l'AFC-M23.

Ce dernier a invité à cette occasion, tous les Congolais de croire en Félix Tshisekedi, qui chaque jour, ne ménage aucun effort pour que la paix revienne sur toute l'étendue du territoire national.

Il y a lieu de signaler qu'au cours de sa mission, le chef de la territoriale va prendre langue avec différentes couches de la population, pour s'imprégner de leur condition de vie, dans ce contexte de guerre.