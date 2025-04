Congo-Kinshasa: Paiement tardif des salaires et primes, Assemblée Nationale - Les agents et cadres de l'administration reçus par Vital Kamerhe

Ayant appris la grogne du Personnel administratif de l'Assemblée Nationale, le Président Vital Kamerhe a fait appel à la délégation syndicale de cette Institution porteuse de leurs revendications. A la tête du Bureau de l'intersyndicale, la Présidente Mbalayi Mukamba Vicky a exposé au Speaker de la Chambre basse Parlement, les grandes lignes de la revendication du personnel administratif. Il s'agit du paiement tardif des primes et du fossé qui se crée entre la période de paiement des primes et des salaires ; la non application des avantages reconnus par l'article 280 du Règlement Intérieur tel que la dotation des frais de fonctionnement. A cela s'ajoutent les problèmes administratifs liés à la non maîtrise de l'effectif des Agents et Cadres de l'administration de cette Institution, une situation qui pose un sérieux problème de fonctionnement et un désordre dans la gestion des ressources humaines.

Le Président Vital Kamerhe, soucieux d'améliorer les conditions de travail des Agents et Cadres de l'Assemblée Nationale, a instruit à la Questeur Chimène Polipoli de se pencher en toute urgence sur les revendications financières des Agents afin d'apporter une solution dans les plus brefs délais.

Il a, par ailleurs, suggéré à la délégation syndicale de s'approcher du Directeur des Ressources Humaines et du Directeur Financier pour travailler sur la question de l'effectif afin de dégager des propositions pouvant mettre fin au désordre qui prévaut actuellement suite aux recrutements abusifs.