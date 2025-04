Congo-Kinshasa: Grand-Katanga , DGRAD - Etienne Utshudi Lutula au front pour la mobilisation des recettes non fiscales

Du 25 mars au 4 avril 2025, le Directeur Général de la Direction Générale des Recettes Administratives, Domaniales et des Participations (DGRAD), Etienne Utshudi Lutula, s'est lancé dans une mission itinérante au coeur des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et du Lualaba. Objectif de cette tournée : galvaniser son personnel, sensibiliser les opérateurs économiques et affermir les bases des recettes non fiscales essentielles à l'effort de guerre. Dans un contexte marqué par les défis sécuritaires imposés par l'agression injuste du Rwanda, le message gouvernemental, "Congolais telema", a résonné dans chaque étape de cette mission.

Porté par le Ministre des Finances Doudou Fwamba, ce cri d'unité et d'effort collectif a été retransmis par le DG Utshudi Lutula aux cadres et agents des Directions Provinciales de la DGRAD. Une mobilisation accrue des recettes non fiscales a été au coeur des priorités, afin de doter l'Etat des moyens nécessaires à sa politique.

La mission a débuté à Lubumbashi où le DG a rendu visite au Vice-Gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Shula. Les échanges ont porté sur les objectifs de son séjour, ancrés sur la nécessité de renforcer les mécanismes fiscaux provinciaux. Lors d'une matinée fiscale organisée au Pullman Grand Karavia Hôtel, les nouvelles dispositions contenues dans la Loi de Finances 2025 ont été vulgarisées devant une assemblée d'opérateurs économiques. Ceci, dans le but d'éclairer ces derniers sur leurs droits et devoirs fiscaux, favorisant ainsi une meilleure transparence et responsabilité dans le paiement des redevances dues à l'Etat.

A Kolwezi, Chef-lieu de la Province du Lualaba, le Directeur Général a marqué son passage par la remise de deux bus à la Direction Provinciale, une action visant à améliorer la mobilité du personnel. La visite des bureaux provinciaux a permis d'évaluer les conditions de travail et d'identifier les défis. Toujours fidèle à l'esprit de "Congolais telema", Utshudi Lutula a galvanisé le personnel lors d'une rencontre organisée à Kampi ya Boma, appelant à une mobilisation totale en faveur des recettes non fiscales malgré des défis comme la suspension temporaire de l'exportation du cobalt.

Souhaitant pallier les pertes liées à cette suspension, le DG a encouragé un dialogue fiscal proactif avec les assujettis et les services d'assiette. Cet appel vise à relancer les actes générateurs dormants et dépasser les simples redevances minières pour diversifier les sources de revenus. Des discussions approfondies avec des entreprises minières majeures telles que Sicomines, Kamoa Copper, KCC, et TFM ont également permis d'explorer des solutions pratiques aux contentieux en cours.

A Katebi Beach Lodge, une autre matinée fiscale a rassemblé les opérateurs économiques membres de la FEC/Lualaba. Ici encore, la vulgarisation de nouvelles mesures fiscales s'est poursuivie dans un esprit de coopération et d'inclusion.

Enfin, le DG de la DGRAD a effectué une visite au Gouvernorat du Lualaba, où il a eu des échanges constructifs avec la Gouverneure Fifi Masuka. Elle a annoncé la mise à disposition d'un terrain destiné à abriter le futur siège des services provinciaux de la DGRAD, témoignant ainsi de la volonté commune d'améliorer les infrastructures administratives.

La mission de terrain du DG Etienne Utshudi Lutula est venue renforcer la place stratégique de la DGRAD dans l'effort national. En combinant action concrète, dialogues productifs et mobilisations collectives, cette tournée s'inscrit comme un jalon important dans la dynamique des recettes non fiscales, vitale pour l'avenir économique et politique de la RDC.