Maroc: Casablanca-Settat - La promotion de l'innovation dans l'écosystème coopératif marocain au centre d'une rencontre régionale

Casablanca — Une rencontre régionale visant à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat coopératif a été organisée, mardi au Centre de formation et d'animation du tissu associatif et coopératif de Casablanca-Settat, à l'initiative de la Délégation régionale de l'Office du Développement des Coopératives de la Région Casablanca-Settat (ODCO).

Tenue sous le thème "Coopératives innovantes pour un développement territorial durable", cette rencontre organisée en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le Comité Régional de Développement Humain (CRDH) et les acteurs locaux du secteur coopératif, s'inscrit dans le cadre de l'initiative "Banque de projets coopératifs", lancée par l'ODCO dans le but de soutenir les coopératives en facilitant leur accès à des idées de projets innovants et de renforcer l'attractivité du secteur coopératif.

Cet évènement qui a réuni des représentants de nombreuses coopératives actives dans divers secteurs, des porteurs de projets innovants, ainsi que des acteurs économiques, institutionnels et des experts en économie sociale et solidaire, a permis de discuter des moyens de renforcer le rôle des coopératives dans le développement économique et social de la région de Casablanca-Settat, ainsi que de présenter des idées de projets innovants dans le cadre de l'économie sociale.

Dans une déclaration à la MAP, le Délégué régional de l'ODCO de Casablanca-Settat, Bouchaib Hounaini, a indiqué que l'objectif de cet événement est de stimuler l'investissement dans le secteur coopératif, en mettant en avant les projets innovants qui contribuent à un développement durable et inclusif, notant l'engagement de l'Office à soutenir les coopératives et à promouvoir l'innovation dans ce secteur.

"L'ODCO travaille activement à l'accompagnement des coopératives dans leur démarche de développement et d'innovation. Nous cherchons à stimuler la créativité et à favoriser l'émergence de projets qui répondent aux besoins spécifiques de la région de Casablanca-Settat. À travers cette rencontre, nous visons à renforcer l'attractivité du secteur coopératif et à offrir aux acteurs des outils et des solutions pour réussir dans un environnement économique de plus en plus compétitif", a-t-il estimé.

Par la même occasion, la Cheffe du Service de la Banque de projets et de l'innovation sociale à l'ODCO, Hanane Miri, a souligné l'importance de l'initiative "Banque de projets coopératifs" pour accompagner les coopératives dans leur transition vers des modèles plus durables et innovants.

"Cette rencontre représente une étape clé dans la promotion de l'innovation sociale au sein des coopératives. En tant que Banque de projets, notre rôle est de faciliter l'accès des coopératives aux idées innovantes et aux financements nécessaires pour les transformer en projets concrets. Nous avons à coeur de renforcer l'impact des coopératives sur le terrain, en particulier en favorisant des solutions qui répondent aux défis actuels de la région et du pays", a-t-elle soutenu.

De son côté, le Coordonnateur régional des projets de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour la région de Casablanca-Settat, Abdlhamid Sanhajir, a souligné que la Fondation "est pleinement engagée dans la promotion de l'innovation sociale à travers son soutien aux coopératives, en particulier celles qui visent à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables".

"Nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs partenaires pour offrir aux coopératives les moyens nécessaires à leur succès, notamment par le biais de l'accompagnement technique, des financements et des formations".

Dans cette même veine, le Chef du Service ingénierie de formation au sein du CRDH de Casablanca-Settat, Tarik El Marrakchi, a souligné l'importance du partenariat entre l'INDH et l'ODCO dans le soutien au développement des coopératives, faisant savoir que le CRDH soutient activement les initiatives qui visent à renforcer l'autonomisation des populations locales, en particulier les jeunes et les femmes.

"Nous croyons fermement que le secteur coopératif est un vecteur clé pour le développement durable de notre région, et nous mettons tout en oeuvre pour faciliter l'accès des coopératives à des ressources financières et techniques afin de favoriser leur succès", a-t-il fait savoir.

La rencontre a été marquée également par des exposés sur les opportunités de financement et de formation, les programmes d'accompagnement des entreprises coopératives émergentes, et un état des lieux des secteurs les plus compétitifs de la Région.

Un "Ideathon" a été organisé en parallèle pour identifier des projets coopératifs à fort impact social et économique. Ce concours d'idées cherche à récompenser les projets les plus innovants, porteurs d'un impact social et économique tangible, dans le but de stimuler l'investissement dans le secteur coopératif.

Cette rencontre régionale de Casablanca-Settat s'inscrit dans une série d'événements similaires organisés dans différentes régions du Royaume, visant à promouvoir l'économie sociale et à renforcer les coopératives en tant que moteur de développement territorial.