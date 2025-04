Maroc: Lancement à Rabat des consultations régionales de l'AMCOW pour l'Afrique du Nord

Rabat — Les consultations régionales du Conseil des ministres africains chargés de l'eau (AMCOW) pour l'Afrique du Nord se sont ouvertes, mardi à Rabat, avec la participation, en présentiel et à distance, des représentants des États membres.

Cette réunion, dont le Maroc assure la vice-présidence pour le mandat 2025-2027, vise à recueillir des propositions préliminaires et des recommandations sur les enjeux prioritaires liés à l'eau et à l'assainissement, tant à l'échelle sous-régionale que continentale.

Lors de la séance d'ouverture, le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a réaffirmé l'engagement du Maroc à apporter une "valeur ajoutée substantielle" durant sa vice-présidence nord-africaine de l'AMCOW, soulignant la nécessité d'une "contribution constructive et concertée" pour atteindre les objectifs communs du continent.

"Cette réunion revêt un caractère stratégique étant donné qu'elle vise à mettre en exergue les priorités et à discuter des spécificités de la sous-région, pour en tenir compte dans la formulation de la vision africaine", a précisé M. Baraka dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du ministère, Abdelfattah Sahibi, notant que les conclusions alimenteront les travaux de la 3e Conférence africaine sur la mise en oeuvre et le partenariat (PANAFCON-3), prévue du 27 au 29 mai 2025 à Lusaka (Zambie).

Dans le cadre de l'élaboration de la vision africaine de l'eau post-2025, M. Baraka a mis l'accent sur des éléments clés qui doivent être pris en compte. Il s'agit, selon le ministre, de réaliser un bilan de la vision actuelle avant de projeter l'avenir, d'adopter une vision commune intégrant les spécificités des cinq sous-régions africaines, en connectant étroitement les enjeux de l'eau et de l'assainissement.

S'y ajoute, a poursuivi M. Baraka, la mise en place d'une gouvernance stratégique, inclusive et coordonnée, impliquant toutes les parties prenantes, avec une attention particulière aux questions de genre et à la jeunesse, en plus de répondre à l'insuffisance des investissements pour la gestion des ressources en eau et proposer des solutions adaptées.

Il s'agit aussi de réfléchir collectivement aux modes de financement, en favorisant les financements alternatifs et le transfert de technologies sans conditionnalité, face à un besoin estimé à 64 milliards de dollars par an, ainsi que d'encourager la recherche et le développement et une meilleure collaboration entre les institutions publiques et le monde académique, a-t-il précisé.

De son côté, le Secrétaire exécutif de l'AMCOW, Rashid Mbazira, a salué le rôle "crucial" de ces consultations dans l'élaboration d'une politique hydrique africaine alignée sur l'Agenda 2063 de l'Union Africaine.

"Une gestion durable des ressources en eau et des solutions WASH (eau, assainissement, hygiène) est indispensable pour concrétiser nos ambitions socio-économiques", a-t-il dit, appelant à une mobilisation collective pour maximiser les bénéfices à long terme.

Organisée jusqu'au 10 avril, cette rencontre s'inscrit dans la perspective d'élaborer une Vision Africaine de l'Eau post-2025, adaptée aux besoins des pays africains et respectueuse des spécificités de chaque sous-région.