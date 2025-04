Maroc: Promotion de la destination pays - L'ONMT lance un roadshow d'envergue à Toronto, Boston et Chicago

Casablanca — L'Office National Marocain du Tourisme (ONMT) annonce l'organisation, du 7 au 10 avril, d'un roadshow d'envergure dans trois villes clés du marché nord-américain, à savoir Toronto, Boston et Chicago, afin de promouvoir la destination Maroc auprès des plus grands prescripteurs de voyages de la région.

"C'est une opération de charme musclée que lance l'ONMT sur les terres nord-américaines. Toronto, Boston et Chicago seront les théâtres, du 7 au 10 avril, d'un roadshow stratégique pensé pour mettre le Maroc sous les projecteurs des professionnels du tourisme canadiens et américains", indique l'Office dans un communiqué.

Grâce à une série de workshops immersifs, la délégation de l'ONMT pour l'Amérique du Nord entend présenter un Maroc inspirant, chaleureux et résolument attractif à une audience composée des plus influents tour-opérateurs et agents de voyages des trois grandes villes américaines, poursuit la même source, faisant savoir que "l'objectif est de transformer la curiosité en désir, et le désir en business".

Ce roadshow ne sera pas une simple présentation PowerPoint, mais un véritable moment d'évasion et d'inspiration. À travers des expériences immersives soigneusement pensées, les professionnels nord-américains seront invités à vivre le Maroc, à travers ses ambiances, sa gastronomie, son hospitalité, son artisanat et sa culture. En effet, tout sera mis en scène pour faire naître des émotions et susciter des envies.

Ce sont aussi des rendez-vous d'affaires ciblés qui attendent les participants. Hôteliers, Destination Management Company et opérateurs marocains feront le déplacement pour rencontrer leurs homologues nord-américains, échanger sur les attentes du marché et bâtir de nouveaux partenariats. Chaque escale du roadshow intégrera également une dimension relations presse forte.

L'idée est claire : faire parler du Maroc au-delà du cercle professionnel et toucher les leaders d'opinion, influenceurs, journalistes et relais locaux.

Ces activations Relations Presse permettront de positionner le Royaume comme une destination incontournable auprès des médias spécialisés et grand public nord-américains, renforçant ainsi sa présence dans un marché à fort potentiel de croissance.

Et de rappeler que ce roadshow intervient dans un contexte particulier où des lignes stratégiques ont été lancées grâce à l'ONMT avec l'Amérique du Nord, à savoir le Montréal - Marrakech avec Air Transat, le New York - Marrakech avec United Airlines, et dernièrement l'Atlanta - Marrakech avec Delta Airlines.

Ces liaisons viennent s'ajouter aux lignes traditionnelles de Royal Air Maroc, à savoir Casablanca - New York, Casablanca - Washington, Casablanca - Miami ainsi que Casablanca - Montréal.

L'ensemble de ces connexions aériennes dessine un maillage de plus en plus dense sur le marché nord-américain, permettant ainsi de capter un flux touristique croissant, tout en renforçant la position du Royaume comme une destination attractive et bien desservie pour les voyageurs nord-américains.

Avec ce roadshow, l'ONMT réaffirme son ambition de faire du Maroc un acteur majeur du paysage touristique nord-américain. Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large visant à capter l'attention de marchés à haute valeur ajoutée.