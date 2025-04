Maroc: La Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale et l'APDN scellent leur partenariat

Tanger — Une convention de partenariat a été signée, mardi à Tanger, entre la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), représentée par la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale, et l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN).

Cet accord vise à renforcer la coopération et la coordination entre la DGSN et l'APDN en matière de renforcement des infrastructures et des équipements socio-sportifs au profit des policiers et policières.

En vertu de cette convention, l'APDN procédera au financement et à la réalisation de ces installations, ainsi que l'acquisition des équipements, qui seront supervisés par la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale.

L'un des axes les plus importants de cet accord est de doter les sièges des districts de police relevant des préfectures de police de Tanger et de Tétouan, ainsi que de la sûreté régionale d'Al Hoceima, de salles de sport modernes et intégrées, en plus d'équiper et d'installer des espaces sociaux multi-usages aux sièges de la sûreté nationale dans ces villes.

Cet accord bilatéral constitue pour l'APDN une porte d'entrée pour contribuer à améliorer la qualité des services sociaux fournis aux agents des préfectures de police de Tanger et de Tétouan et de la sûreté régionale d'Al Hoceima, et ce pour une plus grande efficacité et une modernisation des services policiers rendus aux citoyens et aux citoyennes.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale, le Préfet de police Taoufiq Sitri, a souligné que cette convention, qui intervient en consécration de la collaboration conjointe entre les deux parties, vise à doter des espaces sportifs relevant des préfectures de police de Tanger, Tétouan et d'Al Hoceima d'équipements sportifs, au profit du personnel de la Sûreté nationale et des adhérents de la Fondation.

Cet accord, a-t-il enchainé, est le couronnement d'un long parcours de coopération conjointe, qui se poursuivra avec la signature de futurs accords, pour continuer à assurer un soutien direct aux policiers et policières, en reconnaissance du rôle joué par les hommes et femmes de la Sûreté nationale au service du développement des provinces de la région du Nord, de la promotion de l'investissement et de l'encouragement du climat des affaires dans la région, dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, ainsi qu'au service de la sécurité du pays et des citoyens, et en matière d'accompagnement des acteurs socio-économiques de la région.

Pour sa part, le chef du département technique à l'APDN, Noureddine Lemhadri, a indiqué que cet accord porte sur l'acquisition d'équipements sportifs et socio-éducatifs de haut niveau au profit des agents de police dans la région du Nord, en particulier à Tanger, Tétouan et à Al Hoceima, avec une enveloppe budgétaire d'environ 4 millions de dirhams, entièrement financée par l'Agence.

Il a fait savoir que ce projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'APDN, en application des Hautes Orientations Royales, à apporter le soutien nécessaire pour garantir de bonnes conditions de travail au personnel de la Sûreté nationale, compte tenu du rôle central de ce secteur dans l'accompagnement des politiques de développement, précisant que les équipements dédiés à la préfecture de police de Tanger ont été déjà acquis, tandis que les appels d'offres relatifs à Tétouan et à Al Hoceima sont en cours d'annonce.

Cette convention s'inscrit dans le cadre d'une dynamique continue menée par la Fondation Mohammed VI pour les oeuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale, visant à améliorer la qualité des prestations sociales fournies à la famille de la Sûreté nationale.

La Fondation se penche actuellement sur la formulation d'accords similaires avec l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume et l'Agence de développement de l'Oriental, visant à renforcer les infrastructures sociales, culturelles et sportives au sein des sièges de la sûreté nationale dans les provinces du Sud et la région de l'Oriental.