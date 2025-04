Maroc: Ouverture à Salé du 16e Forum national du handicap

Salé — Les travaux de la 16e édition du Forum national du handicap ont été ouverts, mardi à Salé, à l'initiative du Centre national Mohammed VI des Handicapés, sous le thème "Médias et handicap: Réalités et défis".

Organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet évènement qui se poursuit jusqu'au 11 avril, vise à améliorer la compréhension et le traitement par les médias des questions du handicap pour changer les représentations stéréotypées dominantes et à contribuer à l'édification d'une société inclusive offrant des chances égales en matière d'inclusion sociale des personnes en situation de handicap.

A cette occasion, le président du Conseil d'administration de la Fondation de gestion du Centre national Mohammed VI des Handicapés, Mohamed Fikrat a indiqué que depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, SM le Roi Mohammed VI a lancé plusieurs chantiers sociaux pour la lutte contre la pauvreté et la précarité et la préservation de la dignité humaine.

Il a ajouté que la Fondation Mohammed V pour la Solidarité n'a eu de cesse de promouvoir le volet social et de lutter contre les différentes formes de pauvreté et de marginalisation, à travers l'adoption de programmes de soutien social et économique, notamment la catégorie des personnes en situation de handicap qui jouit de la Haute Sollicitude du Souverain.

M. Fikrat a précisé que le Centre national Mohammed VI des Handicapés constitue un outil efficace pour renforcer les efforts déployés par les composantes de la société civile en matière d'inclusion sociale des personnes en situation de handicap, ajoutant que le Centre est une référence nationale en matière d'accompagnement de cette catégorie et de renforcement de la recherche scientifique et l'échange d'expertises réussies, et de convergence entre les programmes adoptés.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a fait savoir que ce Forum est une occasion à portée humaine et sociale visant à mettre en relief les réalisations au profit de la protection des droits de ces personnes, rappelant que l'appui du ministère à la jeunesse marocaine, y compris ceux en situation de handicap.

Dans une allocution lue en son nom, le ministre a souligné que la Constitution veille à la préservation des droits des personnes en situation de handicap et à leur inclusion dans la vie sociale, ajoutant que le ministère est engagé dans le soutien de cette catégorie en oeuvrant à réunir les conditions d'un environnement inclusif aux jeunes en situation de handicap leur permettant de renforcer leur contribution culturelle.

Il a, par ailleurs, rappelé les mesures prises par le ministère pour encourager cette catégorie sociale, notamment l'ouverture d'établissements culturels et de jeunes aux associations qui s'intéressent aux questions des personnes en situation de handicap et leur participation au Programme national des colonies de vacances et aux différentes activités culturelles inclusives.

De son côté, la présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach, a affirmé que ce Forum est un rendez-vous annuel visant à examiner les questions des droits humains relatives aux personnes en situation de handicap.

Le choix du thème du Forum n'est pas fortuit, mais émane de la conviction que les médias peuvent jouer un rôle majeur dans la consécration des valeurs d'égalité et de dignité et de renforcement de la participation des personnes en situation de handicap aux divers champs de la vie publique, a-t-elle fait observer.

En mettant en lumière les questions des personnes en situation de handicap, les médias peuvent détricoter les stéréréotypes les concernant, notamment à travers la prise de conscience par la société de leurs besoins et la diffusion de la culture de l'acceptation de l'autre.

La commissaire, présidente du Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en Afrique, à la Commission africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADJP), Marie Louise Abomo, a mis en lumière la sous représentation des personnes en situation de handicap dans les médias et à proposer une stratégie inclusive pour promouvoir leurs droits et garanties à leur visibilité.

Selon Mme Abomo, les médias jouent un rôle central dans la perception du handicap, appelant à repenser la communication médiatique en adoptant une approche inclusive, fondée sur une représentation juste et valorisante.

La question de l'accessibilité de l'information pour les personnes en situation de handicap est cruciale, notant que les contenus médiatiques doivent être adaptés aux différents types du handicap, par la transcription en langue des signes, le sous-titrage, l'audio description et les formats en lecture simplifiée, a-t-elle dit.

Par ailleurs, l'inclusion des personnes en situation de handicap ne doit pas se limiter à la représentation dans les contenus médiatiques, a-t-elle ajouté, affirmant qu'il est fondamental de les intégrer dans les métiers du journalisme et de la communication, en facilitant leur formation et embauche dans les rédactions et les entreprises de production audiovisuelle.

L'ouverture officielle du Forum a été marquée par un hommage aux professionnels des médias et de l'information et la signature d'une convention de partenariat entre l'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication (ISIC) et le Centre national Mohammed VI des Handicapés.

Paraphée par le directeur de l'ISIC, Abdellatif Bensfia et le directeur du Centre national Mohammed VI des handicapés, Khalid Benhassan, cette convention vise à soutenir la formation aux professionnels des médias en matière du handicap, à même d'ouvrir de nouvelles perspectives pour favoriser davantage la présence des personnes en situation de handicap dans les médias au Maroc.