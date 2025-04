Maroc: Taroudant - L'INDH au service des femmes et des filles en situation de précarité

Taroudant — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) accorde un intérêt particulier à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des filles en situation de précarité, et ce à travers l'appui aux programmes favorisant leur qualification ainsi que leur employabilité.

Dans ce sens s'inscrit le Centre de qualification professionnelle à Taroudant qui constitue un modèle pionnier dans la lutte contre la pauvreté et la précarité chez les femmes et les jeunes filles et contribue à promouvoir leur autonomisation socio-économique.

Gérée par l'Association "Ahli", cette structure qui accueille actuellement 135 bénéficiaires, apporte un soutien social aux femmes en leur offrant des formations qui leur permettent d'accéder au marché du travail, contribuant ainsi à l'amélioration de leurs conditions de vie.

Ces formations portent notamment sur les domaines de la couture, l'art culinaire, l'esthétique et la coiffure, ainsi que l'enseignement des langues et de l'informatique, en plus d'autres activités parallèles.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'Association "Ahli", Fatima Abou Ouakil, a souligné que le Centre propose des formations dans diverses spécialités au profit des filles ayant abandonné les bancs de l'école, notant que cet espace permet aux bénéficiaires d'accéder au marché du travail, d'améliorer leurs conditions économiques et de renforcer leur contribution à la dynamique de développement au niveau local.

Pour sa part, Naima Driaa, cadre à la Division de l'action sociale à la province de Taroudant, a indiqué que ce Centre a été réalisé dans le cadre de la deuxième phase de l'INDH notamment l'axe relatif à la lutte contre la précarité.

Et d'ajouter que cette structure a bénéficié d'un ensemble d'équipements de formation professionnelle au profit des filles et garçons déscolarisés issus de la province, pour un coût global estimé à 1,3 million de dirhams.

En somme, l'INDH s'est engagée à promouvoir l'autonomisation des femmes et leur inclusion dans tous les aspects du développement humain. Cet engagement constant a permis d'améliorer la situation socio-économique et de réaliser l'autonomie financière de cette catégorie sociale.