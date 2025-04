Togo: 'Rentrée' effective pour Gomado, ses collaborateurs et populations de Golfe 1 !

Chose promise, chose due. Comme annoncé plusieurs jours plus tôt, les opérations Togo propre ont repris effectivement ce Samedi 05 Avril 2025, surtout pour ce qui est de la Commune de Golfe 1.

Si sur le site de la plage en face de l'hôtel de La Paix, on pouvait voir des employés de cette commune urbaine du Grand Lomé, rassemblés autour du Maire principal, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, pour mettre au propre ce lieu de détente, de sport et autres activités des administrés mais également de personnes venues d'autres communes de la capitale togolaise, les 36 quartiers de la commune ont également connu la même ambiance. Puisque, avec l'appui des CDQ et CDV, les mêmes opérations de salubrité publiques ont été organisées, pour mettre au propre des lieux publiques et des ruelles.

A la plage, ces employés et le Maire Gomado, munis pour l'occasion de houes, râteaux, balaies et autres, troquant leur confort habituel de travail contre des gants et autres accessoires de protection, ont arraché plastiques, et autres déchets qui s'y trouvaient.

Replaçant cette activité dans son contexte, le Ministre-Maire, Joseph Gomado a informé que « le gouvernement a lancé une reprise de l'opération Togo propre et au niveau de la commune de Golfe 1, nous aussi nous nous sommes appropriés de cet appel en mobilisant à la fois les 36 quartiers qui composent la Commune de Golfe 1 ainsi que tout le personnel. Nous nous avons ciblé la plage pour cette opération et également au niveau des quartiers, des sites ont été aussi ciblés et je crois que ça va devenir une habitude pour la population de la commune, qui dans le passé organisent de temps à autre cette activité ».

Sonner la remobilisation

Il entend donc redonner cette habitude (celle de la salubrité) aux administrés. « Je crois avec foi que cette opération va redonner à toute la population de la commune de Golfe 1 de promouvoir la salubrité de notre territoire qui est fondamentale au renforcement de la santé publique », a-t-il indiqué.

S'il ne nie pas la timidité de la reprise sur certains sites ciblés, il se veut optimiste : « Le début de toute chose est difficile. Nous avons mis en place un comité et la semaine prochaine, on va organiser une réunion pour l'évaluation de cette activité et on va voir les points faibles et les points forts. Les points forts vont constituer des acquis à renforcer et les points faibles on va en discuter pour corriger le tir ».

En attendant, pour ce qui est de la place, un communiqué est attendu pour renforcer l'appel aux populations mais aussi les tenanciers de bars installés le long de cette plage de l'hôtel de la Paix, à plus de civisme et de citoyenneté dans les comportements à adopter vis-à-vis de ce lieu public, afin de le maintenir permanemment propre.