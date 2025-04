Afrique: Ouverture des rencontres internationales sur la diplomatie religieuse - Une incitation à la paix au coeur des crises mondiales

Dakar — Le Colloque international sur la diplomatie religieuse (CIDiR) s'est ouvert hier, 7 avril, à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar et se conclura le 8 avril. Ce rendez-vous de portée mondial réunit diplomates, chercheurs, autorités religieuses et représentants de la société civile pour réfléchir à la place du fait religieux dans la résolution des conflits contemporains.

Mgr Waldemar Stanisl̸aw Sommertag, Nonce apostolique au Sénégal, Mgr André Gueye, archevêque de Dakar, le grand rabbin de Paris, des représentants de l'Union européenne et d'importants dirigeants musulmans ont participé à la cérémonie d'ouverture.

Le CIDiR fait partie d'une initiative dirigée par Thierno Amadou Tidiane Ba, Khalife de Bambilor, et par le professeur Ahmadou Aly Mbaye, ancien recteur de l'UCAD. Ensemble, ils travaillent à renforcer les liens entre savoirs académiques et pratiques religieuses, pour une diplomatie plus inclusive, ancrée dans les réalités locales tout en répondant aux défis mondiaux.

Pour Thierno Amadou Tidiane Ba, la diplomatie religieuse, longtemps reléguée au second plan, s'impose aujourd'hui comme une réponse incontournable face aux tensions du monde contemporain :« Elle n'est pas seulement une alternative, elle est une nécessité. »

« Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction de la paix. Il ne s'agit pas d'apprendre des États et les politiciens », a ajouté le représentant musulman.« Mais plutôt de participer activement, individuellement et intellectuellement pour dépasser les barrières. La paix commence là où la volonté populaire s'exprime, là où les peuples au-delà des frontières et des institutions choisissent de se pardonner et de se tendre la main ».

Monseigneur André Gueye et Monseigneur Waldemar Stanisl̸aw Sommertag ont tous deux souligné qu'à l'heure où les crises géopolitiques se multiplient, la diplomatie religieuse offre un levier alternatif et complémentaire aux démarches étatiques classiques. Portée par des figures morales respectées, elle joue un rôle essentiel dans la médiation, la pacification et le dialogue interculturel.

Le colloque se structure autour de conférences plénières et de communications thématiques, abordant des sujets variés et cruciaux : Le modèle sénégalais de cohabitation religieuse ; La contribution des religions à la paix en Afrique ; Les questions liées à l'immigration et à la mondialisation.

Ces échanges ont pour ambition de formuler des pistes concrètes pour une meilleure intégration des acteurs religieux dans les processus décisionnels à l'échelle locale et internationale.