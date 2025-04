Sénégal: Le partenariat Sénégal-FMI et l'accès aux logements en exergue

Dakar — Le partenariat entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI), la politique d'accès aux logements sociaux et le dialogue social sont les principaux sujets au menu des quotidiens reçus mardi à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Le directeur du Département Afrique du FMI, Abebe Aemro Sélassié, est en visite à Dakar dans le cadre des discussions en cours pour un nouveau partenariat entre le Sénégal et le FMI après l'audit de la Cour des comptes du Sénégal, qui a dévoilé la publication, par les ex-dirigeants du pays, de "données erronées" relatives aux comptes publics du pays entre 2019 et 2023, la dette et le déficit budgétaire notamment.

M. Sélassié a été reçu lundi en audience par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba et celui de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Abdouragmane Diouf ainsi que le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye. Cette visite fait suite à la mission d'une délégation du FMI à Dakar du 18 au 26 mars 2025.

"Vers un nouveau programme entre le Sénégal et le FMI", annonce Libération, soulignant que "le directeur Afrique du Fonds monétaire international (FMI) séjourne au Sénégal après une mission de l'institution dans notre pays". Abebe Aemro Sélassié a réaffirmé à cette occasion l'engagement du FMI à "soutenir le Sénégal dans son ambitieux programme de redressement économique", écrit le journal.

"Le gouvernement cherche l'onction du Fmi pour la validation du nouveau programme économique et financier", dit WalfQuotidien.

"Le Sénégal cherche la signature d'un nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international (Fmi). Le ministre des Finances et du Budget, et celui de l'Economie et du Plan qui ont été reçus, hier, par Abebe Aemro Selassie, le Directeur du département Afrique du Fmi qui séjourne actuellement au Sénégal, espèrent que ces rencontres vont aboutir à la validation du nouveau programme", note le journal.

Le Soleil s'intéresse dans sa livraison du jour à la "nouvelle politique" de promotion du logement du gouvernement.

Le journal rapporte qu'après "le lancement, en février, du Programme national d'accès au logement et de rénovation urbaine (PENALRU), le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, a présenté hier à Diamniadio, la nouvelle politique du logement aux structures internes de son département".

Concernant le financement de 500 mille logements, Le Quotidien note que "l'Etat cherche 10 mille milliards francs CFA". "Pour la réalisation du programme de 500 mille logements sur les dix prochaines années, l'Etat devra mobiliser un budget prévisionnel de 10 mille milliards de francs CFA", écrit la publication.

Le même journal met en exergue les interrogations suscitées par l'annonce du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, sur la tenue du Dialogue national le 28 mai prochain.

"Le dialogue national annoncé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye pour le 28 mai prochain soulève des interrogations. L'une d'entre elles est de savoir quelles sont les acteurs politiques qui y répondront et les préoccupations qu'ils souhaitent voir cette rencontre prendre en compte", souligne la publication.

Selon Sud Quotidien, "Diomaye allège le Dialogue politique".

"Programmé par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, pour le 28 mai prochain, le dialogue politique sera marqué par une avancée majeurs sur l'un des quatre points ayant toujours cristallisé les tensions lors des différentes concertations politiques menées au sein de la commission cellulaire du dialogue politique depuis 2021. En effet, en annonçant lors de sa première adresse à la Nation, le mercredi 3 avril 2024, sa démission du poste de secrétaire général du Pastef pour mieux se concentrer sur sa mission, le chef de l'Etat avait tout simplement ôté, à travers cette décision historique, une grosse épine du pied des acteurs politiques : le cumul des fonctions de chef de l'Etat et de chef et/ou dirigeant de parti", explique Sud.