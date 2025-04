Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 avril 2025

revue de presse

Le Sénégal à l'ère du numérique pour faire face aux défis liés à l'emploi des jeunes

Au Sénégal, l’emploi des jeunes fait partie des préoccupations majeures auxquelles l’État fait face ces dernières décennies. Avec une population très jeune estimée à 39 %, on assiste à une précarité due aux manques d’emploi et aux manques de formation.

À l’issue du Recensement Général effectué en 2023 au Sénégal, l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) estimait qu’environ 39% de la population avait moins de 15 ans et 75% avait moins de 35 ans, ce qui confirme la jeunesse de la population sénégalaise.

Aujourd’hui, en 2025, cette situation demeure et implique l’urgence d’y remédier et de créer des possibilités de formations et d’emploi des jeunes. C’est dans cette optique que SEM Bassirou Diomaye Faye a lancé officiellement une plateforme numérique en faveur de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’investissement le mardi 1er avril 2025, dénommée « Tabax Sénégal » (Bâtir le Sénégal). (Source allAfrica)

Au Burkina Faso, le gouvernement s’attaque aux publications sur les réseaux sociaux

« Commenter ou partager » des vidéos montrant des groupes jihadistes en train d’attaquer des populations civiles ou l’armée burkinabè est désormais assimilé à de « l’apologie du terrorisme. »

Quelques jours après l’arrestation de plusieurs journalistes pour être envoyés sur le front combattre les groupes jihadistes, les autorités du Burkina Faso s’attaquent aux publications sur les réseaux sociaux. Le régime militaire a appelé les Burkinabè à ne pas « commenter ou partager » celles qui font « l’apologie du terrorisme » qui tombent sous le coup du Code pénal.

Dans un communiqué, le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana constate « la diffusion sur les réseaux sociaux de contenus malveillants sous forme d’écrits, de photos ou de vidéos faisant l’apologie du terrorisme et véhiculant de fausses informations ». (Source Jeune Afrique)

L’Atlantic Music Expo 2025 veut continuer à sauvegarder ce trésor culturel du Cap-Vert

Au Cap-Vert, l’Atlantic Music Expo vient de s’ouvrir. Sa capitale va donc vibrer toute la semaine aux sons des musiques du monde. C’est la 11e édition de ce grand marché de la musique où se mêlent artistes et producteurs du monde entier avec l’ambition de monter des partenariats. Un évènement désormais essentiel pour faire rayonner l’archipel cap-verdien, et c’est une tradition, qui s’ouvre lors d’une cérémonie officielle à l’auditorium national.

Insuffler la joie et la douceur. Faire entendre et connaitre les nouvelles voix du pays et d’ailleurs. Comme ici le jeune Joshua Martins. L’ADN de l’Atlantic Music Expo. Une vision soutenue par le Premier ministre Ulisses Correia e Silva.

« La musique à travers son message de paix, c’est résilient, lance-t-il. La crise et la récession économique touchent tout le monde. Il faut continuer à vivre, toucher à travers la musique la conscience des gens et surtout des acteurs politiques ». (Source RFI)

Cemac : le Gabon principal contributeur en devises de la zone en 2024

La Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC) a publié les données sur les réserves de change de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (Cemac) pour l’année 2024. Il en ressort que le Gabon et le Tchad ont été les principaux contributeurs nets en devises, malgré une baisse générale du solde des transactions courantes. La balance de la Cemac s’établit à 6,8 % du PIB, contre 7,9 % en 2023, tandis que le Tchad affiche un solde de 3,3 % de son PIB. Ces chiffres traduisent une consommation modérée des devises par ces deux pays, à l’inverse d’autres États de la sous-région, dont la situation est plus déficitaire.

Contrairement au Gabon et au Tchad, le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale et la République centrafricaine ont enregistré des soldes négatifs. Bien que le Cameroun ait réduit son déficit de 2,9 % du PIB contre 4,3 % en 2023, d’autres pays ont vu leur situation se détériorer. (Source GabonMediaTime)

Au Niger, le haoussa promu « langue nationale », le français relégué au rang de « langue de travail »

Neuf autres langues, dont le zarma-songhay, le fulfulde, le kanouri, le gourmantché et l’arabe, deviennent « les langues parlées du Niger », selon la Charte de la refondation promulguée à la fin de mars par le général Abdourahamane Tiani.

Le régime militaire au Niger a décrété le haoussa « langue nationale » et relégué le français, jusqu’ici langue officielle du pays, au rang de « langue de travail », a appris l’Agence France-Presse, mardi 8 avril, de source officielle.

Dans la Constitution du 25 novembre 2010, le français était la langue officielle du Niger et toutes les langues parlées du pays avaient un statut de « langues nationales ». Promulguée le 26 mars par le général Abdourahamane Tiani, chef du régime militaire, la nouvelle « Charte de la refondation », qui a aussi valeur de Constitution, modifie le statut des langues du pays. (Source Lemonde Afrique)

Côte d’Ivoire : Décès d’Essy Amara, figure de la diplomatie africaine

L’ex-ministre ivoirien des Affaires étrangères, Essy Amara, est décédé dans la nuit du 7 au 8 avril 2025, à son domicile, à Abidjan, à l’âge de 80 ans.

Essy Amara, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, de 1990 à 1999 a tenu les rênes de la diplomatie ivoirienne sous l’ère Félix Houphouët-Boigny. (Source apanews)

Guinée : les Réserves du projet Simandou estimées à 8 milliards de tonnes

La Guinée multiplie les initiatives pour mener à bien le projet Simandou. L’accréditation de l’ambassadeur guinéen Senkoun SYLLA en France, plus précisément à Monaco, vient marquer une nouvelle étape dans sa stratégie de partenariats pour ce projet d’exploitation de minerai de fer de classe mondiale, dont les réserves sont estimées à 8 milliards de tonnes au sud-est de la Guinée.

La Guinée se donne les moyens de ses ambitions pour réaliser le projet Simandou. Pour la première fois dans les annales de la diplomatie guinéenne, un ambassadeur a été accrédité à Monaco, petite ville-État indépendante sur la côte méditerranéenne française. Suite à la cérémonie de présentation des lettres de créances au Prince Albert II de Monaco, le chevronné homme politique guinéen, SENKOUN SYLLA, a présenté les atouts économiques de son pays aux investisseurs monégasques. (Source Africa 24)

Gbavè accueille le futur poumon du football togolais

Le football togolais franchit une étape clé. La Fédération Togolaise de Football (FTF) a lancé lundi le chantier de son tout nouveau Centre Technique National.

Une infrastructure ambitieuse, implantée à Gbavè, à une vingtaine de kilomètres de Lomé, qui va profondément transformer l’écosystème du ballon rond dans le pays.

Ce projet stratégique s’inscrit dans le cadre du programme FIFA Forward, un dispositif de soutien au développement durable du football mondial.

Grâce à cet appui, le Togo se dote d’un outil moderne et multifonctionnel, pensé pour accompagner aussi bien la formation que la performance. (Source togonews)

Madagascar/Commerce extérieur : La Grande île, prise au piège d’un déséquilibre stratégique

Madagascar a enregistré un important excédent commercial vis-à-vis de la puissante économie américaine. Selon les économistes, ce déséquilibre de la balance commerciale est surtout favorisé par les besoins non sophistiqués des consommateurs malgaches.

Quand Washington tousse, Antananarivo tremble. La publication de la taxation américaine, qui frappe Madagascar à hauteur de 47% a déclenché une inquiétude généralisée, aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé de la Grande-île. Pour les Etats Unis, il s’agit d’une simple mesure corrective visant à réduire le déséquilibre commercial entre les deux pays.

Si Madagascar a importé pour 53,4 millions de dollars de biens américains, elle en a exporté pour près de 733,2 millions, creusant ce déséquilibre commercial que Washington n’entend plus tolérer. Pour le président américain Donald Trump, cette situation résulte de barrières équivalentes à une taxe de 93 %, une affirmation qui est loin de la réalité, si l’on se réfère aux informations fournies par la Direction Générale des Douanes malgaches. (Source MidiMadagasikara)

Mercato : un club marocain se positionne pour le camerounais Vincent Aboubakar

En difficulté avec Hatayspor en Turquie, le capitaine des Lions Indomptables est sollicité par Wydad Casablanca pour disputer la Coupe du Monde des clubs.

Vincent Aboubakar pourrait rentrer en Afrique pour disputer la Coupe du Monde des clubs avec Wydad de Casablanca en juin prochain. La formation marocaine souhaite signer le capitaine des Lions Indomptables pour renforcer sa ligne d’attaque lors du tournoi mondial des clubs qui se tiendra aux États-Unis en juin prochain. Vincent Aboubakar, deuxième meilleur buteur du Cameroun avec 44 buts, est le profil idéal pour le club marocain qualifié pour la Coupe du Monde des clubs. (Source LeBledParle)