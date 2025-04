Afrique: La ville de Khombole va accueillir le premier observatoire d'astronomie et d'astrophysique de l'Afrique de l'Ouest (promoteur)

Le premier et le plus grand observatoire d'astronomie et d'astrophysique de l'Afrique de l'Ouest sera installé dans la ville de Khombole, a annoncé lundi à Thiès le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES), Marame Kaïré.

M. Kaïré prenait part à une rencontre du comité régional de développement, consacrée à la deuxième édition de la Caravane nationale "Spacebus 2025" sous le thème "Le spatial au service de l'aménagement du territoire".

Le directeur général de l'ASES a révélé que le maire de la ville de Khombole a déjà octroyé le site devant accueillir l'observatoire.

Il a indiqué qu' un télescope de 60 cm de diamètre a été acquis, avec l'engagement du directeur général de la Sonatel pour la construction de ce centre.

"Si vous avez le terrain, celui qui construit l'installation et le télescope, dit-il, il ne reste plus qu'à démarrer les travaux".

M. Kaïré n'a toutefois pas donné plus de précisions quant à la date à laquelle la réalisation de cet observatoire sera lancée.

Selon le responsable de l'ASES, la région de Thiès deviendra le "hub de la recherche en astronomie et en astrophysique de toute l'Afrique de l'Ouest", si cet observatoire est construit.

"De façon globale, l'ASES est en train de travailler des infrastructures qui doivent être construites, en l'occurrence, un centre d'assemblage, d'intégration et de test de micro-satellites", a signalé le scientifique.

Selon Maram Kaïré, ce centre permettra au pays de garder la main et d'avoir la technologie qu'il faut pour le développement de petits satellites.

Insistant sur l'importance des centres d'assemblage, M. Kaïré a affirmé qu'il permettra aux jeunes rencontrés dans le cadre de Spacebus, de se former et de travailler dans cette structure, quand ils seront à l'université.

L'ASES s'est fixé comme objectif lors de cette deuxième édition, de "parcourir l'ensemble des 14 régions administratives du Sénégal, durant 36 jours, en 25 étapes", a informé Marame Kaïré.

Cette initiative vise principalement à promouvoir et à vulgariser les sciences et techniques chez les jeunes, a expliqué le DG de l'ASES.

Chaque étape de la caravane sera ponctuée d'expositions et de conférences animées par des experts du Sénégal, de la France, de la Côte d'ivoire, du Bénin, de la Slovaquie et du Togo, qui se lanceront dans un "voyage interactif à travers le système solaire, en réalité virtuelle, impression 3D d'objets célestes, etc."

L'adjoint du gouverneur chargé du développement, Sadikh Niang, a estimé que le développement du secteur spatial partout dans le monde, et en particulier en Afrique, avec l'avènement du NewSpace, "nous engage à animer des échanges et discussions autour de cette problématique, non seulement à l'échelle nationale mais également et surtout au niveau territorial, en perspective de la mise en place des pôles territoires".

M. Niang s'est réjoui de cette deuxième caravane de l'espace, qui est une occasion pour l'ASES de vulgariser la culture scientifique et de créer des vocations dans les filières scientifiques et techniques auprès des élèves et des étudiants, sur l'ensemble du territoire national.