Afrique: CAN U17 - Pape Ibrahima Faye minimise le manque d'efficacité de ses joueurs

Dakar — L'entraîneur de l'équipe des moins de 17 ans, Pape Ibrahima Faye (PIF), a estimé que le manque d'efficacité offensive de ses joueurs n'était pas un problème, soulignant qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer.

"Ce n'est pas un problème, mais il est vrai que nous manquons d'efficacité offensive. Cependant, je ne dirais pas que c'est un véritable souci", a-t-il dit en conférence de presse.

Les Lionceaux, champions en titre, ont dominé (2-0) la Somalie lundi soir, validant ainsi leur ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans, qui se joue actuellement au Maroc.

Les jeunes Sénégalais ont également validé leur ticket pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, prévue au mois de novembre prochain au Qatar.

Les protégés de Pape Ibrahima Faye n'ont pas beaucoup marqué lors du premier tour, n'inscrivant que trois buts dont deux sur coup franc et penalty.

"On parvient tout de même à marquer et même lors du match qui s'est terminé sur un score nul (0-0), nous avons eu plusieurs occasions nettes devant le but adverse. Il s'agit davantage d'un chantier dans l'esprit des formateurs", a déclaré l'ancien formateur à l'Institut Diambars qui estime que le travail de son attaque est la "plus complexe".

"Tous les entraîneurs, même ceux à la tête des plus grands clubs, investissent énormément pour recruter des attaquants de qualité. En revanche, il est plus facile de former une bonne défense. Nous ne sommes pas déçus, même si certains attendent beaucoup de nous en tant que pays détenteur du trophée. Certes, nous sommes champions en titre mais, il ne faut pas oublier que les choses évoluent rapidement. Ce ne sont pas les mêmes joueurs qui reviennent pour défendre ce titre" , a expliqué Pape Ibrahima Faye.

Les Lionceaux vont affronter, vendredi, les Éléphanteaux de Côte d'Ivoire pour tenter de se hisser dans le dernier carré de la compétition.