Sénégal: EPU - 322 recommandations ont été faites au pays en 2024 (Amsatou Sow Sidibé)

Dakar — Quelques 322 recommandations ont été faites au Sénégal, lors du dernier Examen périodique universel (EPU) de la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies, en 2024, a déclaré, mardi, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), Pr Amsatou Sow Sidibé.

"Tous les quatre ans et demi, le Sénégal est jugé par la Commission internationale des droits de l'homme de pour voir quelle est la situation dans le pays. Le dernier examen a eu lieu en 2024, et le Sénégal s'était vu présenter 322 recommandations pour pouvoir être considéré comme étant un pays des droits de l'homme. Sur les 322, 299 ont été acceptées par le Sénégal. 23 autres ont été notées", a-t-elle précisé.

La présidente du CNDH s'exprimait lors d'une séance d'informations des parlementaires sur l'Examen périodique universel (EPU) organisée par la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH).

Cette réunion s'est tenue avec le soutien technique et financier d'UPR-INFO, une organisation non gouvernementale (ONG) à but non lucratif basée à Genève (Suisse), qui vise à promouvoir les droits humains à travers l'EPU, et du Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest du Haut-commissariat aux droits de l'homme des Nations unies (HCDH/BRAO).

L'objectif principal de cette rencontre est d'informer les parlementaires sur leur rôle dans le cadre de l'EPU, et de renforcer leurs capacités à utiliser ce mécanisme comme levier pour promouvoir et améliorer les droits humains au niveau national, notamment par le suivi et la mise en oeuvre des recommandations issues du quatrième cycle de l'EPU.

"Aujourd'hui, il est question, en relation avec l'Assemblée nationale et les députés, de travailler sur le mécanisme de l'EPU, de voir comment faire pour que le Sénégal arrive à respecter les recommandations qui lui ont été faites", a indiqué la présidente du CNDH

Selon elle, ce sont les principes des Nations unies, dits "Principes de Belgrade", qui exigent qu'il y ait une relation étroite entre le parlement et l'institution nationale des droits de l'homme.

Il est donc question, a fait savoir Amsatou Sow Sidibé, de voir comment faire afin de satisfaire la communauté mondiale des institutions nationales des droits de l'homme pour que le Sénégal montre à la face du monde qu'il est un pays des droits de l'homme.

"Notre satisfaction est totale, puisque la Commission des lois de l'Assemblée nationale, présidée par Me Abdoulaye Tall, est là présente, les députés sont là", s'est réjouie Amsatou Sow Sidibé.

L'Examen périodique universel (EPU) est un mécanisme unique du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ayant pour but d'améliorer la situation des droits de l'homme dans chacun des 193 Etats membres des Nations Unies. Par ce mécanisme, la situation des droits de l'homme de tous les pays membres est examinée tous les cinq ans.