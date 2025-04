Sénégal: L'importance d'investir dans la santé maternelle et infantile mise en exergue

Dakar — L'investissement dans le secteur de la santé est gage d'un accès équitable aux soins essentiels pour les enfants et leurs mères, a indiqué le directeur de l'initiative mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents dénommée "Countdown to 2030", Cheikh Faye.

"Quand le couple mère-enfant est en bonne santé, cela donne une idée sur ce qui va se passer dans le futur. Ça promet des lendemains meilleurs, en termes de santé, des avenirs porteurs d'espoir avec un accès équitable aux soins essentiels", a déclaré Cheikh Faye.

Il prenait part, lundi, à une table ronde avec l'Association des journalistes en santé, population et développement (Ajspd) en marge de la journée mondiale de la santé. L'activité était organisée en prélude du lancement, le 14 avril, du rapport "Faire progresser la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents (Srmania) grâce aux données probantes"

"Les investissements dans les soins prénatals, les accouchements sécurisés, la vaccination, l'alimentation et l'éducation des mères sont les investissements les plus rentables. Et le dernier point, c'est comment préserver les services de santé dans les crises", a-t-il expliqué.

M. Faye a préconisé d'investir dans le système de santé, en l'appuyant aussi bien en termes d'infrastructures que de financements, mais également dans la gouvernance.

Ces recommandations ont été formulées suite au rapport Countdown Lancet 2025, dont le lancement officiel est prévu lundi.

Réalisé par African Population and Health research Center (Aphrc) (Centre africain de recherche en santé et population), ce document propose une analyse approfondie de la situation en matière de santé maternelle néonatale, infantile avec une situation complète dans 80 pays du monde dont le Sénégal.

"Ce rapport nous dit qu'il est important d'accompagner la gouvernance" sanitaire, a dit Cheikh Faye.

Selon lui, cette gouvernance est "importante" tant qu'elle est guidée par "les besoins des populations et non par des soubassements politiques ou autres".

Le rapport "s'intéresse à ce qui se passe pendant la grossesse, à la naissance, et dans les premières années, façonne la santé et le bien-être de toute personne, encore des enfants, a expliqué M. Faye, soulignant que le deuxième point du document évoque la question des inégalités.

Le manque d'accès aux soins, la pauvreté, la malnutrition, l'accès à la nutrition adéquate, l'avenir des médecins sont, autant d'aspects abordés par le rapport.