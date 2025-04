Egypte: Les relations stratégiques égypto-françaises représentent un modèle vivant des liens forts

Les relations stratégiques entre l'Égypte et la France qui ont joui d'une longue histoire de coopération et de compréhension, représentent désormais un modèle vivant des liens forts face aux défis mondiaux.

Les liens entre Le Caire et Paris ont reçu une impulsion significative depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République Abdel Fattah Al-Sissi, grâce à la volonté des chefs de deux Etats d'intensifier les communications et la tenue des rencontres et des sommets afin d'améliorer les relations bilatérales distinguées, de poursuivre la coordination conjointe, et d'échanger les vues sur les crises de la région, surtout la situation dans le territoire palestinien occupé, notamment les souffrances humanitaires sans précédent en raison de l'agression israélienne brutale contre la bande de Gaza.

A noter que la visite historique qu'effectue actuellement le président français Emmanuel Macron en Égypte ajoute une nouvelle valeur aux relations fondamentales entre les deux pays et traduit la volonté conjointe de renforcer davantage la coopération bilatérale, en particulier dans les domaines stratégique, économique, et culturelle, et de poursuivre la coordination commune sur toutes les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les deux présidents ont déjà jugé indispensable, lors d'un appel téléphonique, de rétablir le calme par le biais d'un cessez-le-feu et d'acheminer l'aide humanitaire à Gaza, insistant sur l'importance de la solution à deux Etats en tant que la seule garantie pour parvenir à la paix durable dans la région.

La visite actuelle de Macron au Caire reflète aussi l'engagement de la France à soutenir la forte position de l'Égypte en tant que pierre angulaire de la stabilité.

Les relations politiques entre Le Caire et Paris, fondées sur l'amitié et la confiance, se reflètent également par de nombreuses réunions bilatérales de haut niveau et des visites mutuelles entre les responsables des deux pays, selon des experts.

Le partenariat stratégique bilatéral se renforce en période de défis, comme l'a confirmé l'ambassadeur de France en Egypte, Eric Chevallier, qui a décrit l'Egypte comme le "partenaire clé" de son pays en matière de paix et de sécurité dans la région.

Chevalier a loué la coopération économique et commerciale entre les deux pays, signalant déjà, dans des déclarations à la presse, qu'il y avait 200 entreprises françaises opérant en Egypte.

Les investissements français en Egypte s'élèvent à 7 milliards d'euros. De nombreuses entreprises françaises en Egypte exportent de même leurs produits et services à l'étranger, assurant ainsi des devises fortes à l'Egypte, étant donné qu'elles ne se limitent pas seulement au marché égyptien, mais aussi aux marchés africains et de la région, dont l'Egypte est la porte d'entrée, a-t-il ajouté.

Les relations égypto-françaises ont connu en 2022 une étape important; l'Agence française de développement (AFD) et les trois principales banques égyptiennes (la Banque nationale d'Égypte, la Banque Misr et la Banque du Caire) ont signé des accords de prêt et de subvention d'un montant de 150 millions d'euros en vue d'accélérer les objectifs de développement durable (ODD) en Égypte, à l'appui de l'Union européenne (UE).

D'ailleurs, la France joue un rôle leader en matière archéologique en Egypte via l'Institut français d'archéologie orientale (IFAO), le Centre franco-égyptien d'études des temples de Karnak (CFEETK), le Centre d'études alexandrines (CEAlex) et les missions archéologiques françaises en Egypte.