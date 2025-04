Tunisie: Fita 2025 - Le succès se confirme, l'élan se poursuit

Entre panels de haut niveau, des rencontres B2B, l'introduction des Fita Pitch Days et des sessions dédiées à des marchés subsahariens porteurs, la 8e édition de Fita entend franchir un nouveau cap. Cette grand-messe de l'investissement et du commerce fait de Tunis, le temps de deux jours, la capitale de l'Afrique.

Sous le thème «Impulser la transformation de l'Afrique», la 8e édition de la conférence internationale «Financing Investment and Trade in Africa - Fita», qui se tiendra les 6 et 7 mai prochains à Tunis, affiche de nouvelles ambitions et place la barre très haut.

Une conférence de presse a été organisée hier par le Conseil d'affaires tuniso-africain (Tabc), initiateur de cet événement panafricain, afin de présenter le programme, les invités de marque et les temps forts de ce rendez-vous de deux jours. Soulignant que cette édition 2025 coïncide avec la célébration du 10e anniversaire du conseil, Anis Jaziri, président de Tabc, n'a pas manqué de rappeler le rôle joué par cet organisme dans le renforcement des liens économiques entre les entreprises tunisiennes et leurs partenaires africains

Au fil des années, Fita s'est imposée comme un événement incontournable, rassemblant les acteurs et opérateurs économiques du continent, avec un accent particulier sur la coopération Sud-Sud. Selon Jaziri, cette édition, placée sous le haut patronage du Président de la République Kaïs Saïed et organisée en partenariat avec les ministères des Affaires étrangères, de l'Économie et de la Planification, mettra en lumière les grands défis du continent ainsi que ses leviers de croissance.

Des thématiques d'actualité au coeur des débats

Lors de cette édition, plus de 150 panélistes interviendront sur des thématiques économiques majeures, telles que la transition énergétique et digitale. «Cette année, nous mettrons l'accent sur les moyens d'accompagner, en tant que Tunisiens, l'industrialisation de l'Afrique, sa transition énergétique et numérique, ainsi que la modernisation de ses infrastructures et de ses services logistiques. Le programme de Fita 2025 s'inscrit dans la continuité de l'édition précédente», a souligné Jaziri.

Fita est non seulement un événement où l'on met l'Afrique au centre des débats mais c'est avant tout un événement business. L'édition 2025 accueillera plus de 1.000 chefs d'entreprises venus des quatre coins du continent, mais également d'Asie et d'Europe, en quête d'opportunités d'investissement, de commerce et de partenariat. Pas moins de 3.000 rencontres B2B sont prévues cette année entre participants tunisiens et africains. L'ouverture de la plateforme de prise de rendez-vous (www.FITA2025.com) est attendue pour la semaine prochaine.

«Les hommes d'affaires présents viendront de 60 pays, majoritairement africains, mais aussi européens et asiatiques - notamment de Chine, de Corée du Sud et d'Inde. Cette participation asiatique illustre notre volonté de positionner la Tunisie comme un hub africain du commerce et de l'investissement, et un acteur central dans la triangulation Europe-Tunisie-Afrique ou Asie-Tunisie-Afrique», a précisé le président de Tabc.

De nouvelles opportunités de financement

Parmi les nouveautés de cette édition : les Fita Pitch Days. Ce nouveau volet de l'événement permettra de connecter les PME tunisiennes désireuses de s'internationaliser avec des bailleurs de fonds, notamment des institutions financières internationales. Ces entreprises auront l'opportunité de présenter leurs projets d'investissement pour accéder à des levées de fonds, répondant ainsi à un besoin majeur : le financement, souvent considéré comme l'un des principaux freins à leur expansion sur le continent.

Par ailleurs, dix événements parallèles viendront enrichir les deux jours de conférences, aux côtés de quatorze panels et sept ateliers thématiques. Ces «side events» mettront à l'honneur notamment cinq pays subsahariens à travers des sessions spécifiques «Investir en RDC, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, à Madagascar et en Guinée Conakry». Les panels aborderont quant à eux des sujets clés tels que le financement, les infrastructures, l'énergie, la transformation digitale ou encore le partenariat public-privé en Afrique.

L'urgence de s'orienter vers de nouveaux marchés africains

Par ailleurs, cette édition sera rehaussée par la présence d'importantes délégations rassemblant des ministres, des conseillers spéciaux de chefs d'Etat et des secrétaires d'Etat. Jaziri a, dans ce contexte mis l'accent sur la participation d'une importante délégation nigériane présidée par le ministre des Affaires étrangères. Selon les organisateurs de l'événement, il s'agit d'une occasion en or à saisir pour renforcer les liens entre la Tunisie et ce pays subsaharien, surtout dans un contexte de guerre commerciale qui peut affecter les marchés d'exportation traditionnels de la Tunisie l'obligeant à s'orienter vers d'autres marchés pour compenser d'éventuelles pertes. «Avec plus de 230 millions d'habitants, dont 100 millions de musulmans, le Nigéria est le plus grand marché africain. Il faut profiter du «Fita» pour renouer avec cet énorme marché d'Afrique vers lequel, on peut par exemple exporter l'huile d'olive et l'y commercialiser à des prix attractifs», a précisé Jaziri.

Aussi pour le financement de l'investissement et du commerce

Comme son nom l'indique, Fita met surtout l'accent sur le financement de l'investissement et du commerce. Des institutions financières panafricaines comme Afreximbank, ainsi que des agences de promotion de l'investissement et du commerce issues de plusieurs pays africains, seront présentes pour orienter les investisseurs et entrepreneurs vers les opportunités à fort potentiel dans leurs pays respectifs.

Jaziri a, par ailleurs, rappelé les progrès réalisés par la Tunisie en matière d'échanges commerciaux avec l'Afrique subsaharienne. Les exportations tunisiennes vers cette région ont triplé, passant de 500 millions de dinars en 2015 à plus de 1,6 milliard de dinars en 2024. Autre indicateur fort : le nombre d'entreprises tunisiennes implantées en Côte d'Ivoire, hub économique de l'Afrique de l'Ouest, a été multiplié par dix en moins de dix ans.

Lors de cette édition, un programme riche attend les participants. Après la cérémonie d'ouverture, un panel ministériel qui rassemblera plusieurs personnalités de haut rang, dont le ministre tunisien des Affaires étrangères, le vice-Premier ministre de la RDC, ainsi que les ministres des Affaires étrangères de Madagascar et du Nigeria, aura lieu.