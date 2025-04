Tunisie: Le CSS se qualifie aisément en coupe du pays - Du baume au coeur...

Le large succès sur l'équipe de Hammam Zriba a conforté la confiance et redonné de la vivacité au jeu des joueurs sfaxiens.

L'Union Sportive de Hammam Zriba , un club amateur de la Ligue 3 Niveau 2 ( 4ème Division), n'avait pas les moyens de rivaliser avec le CSS et de bousculer la hiérarchie. Il a fait bonne figure dans un match à armes inégales durant la première demi-heure de jeu avant de craquer et de laisser la voie libre à son adversaire du jour.

Son coach a avoué que les trois tours préliminaires les ont aguerris, mais les ont beaucoup usés sur le plan physique. L'entraîneur sfaxien, Lassaâd Dridi, a salué, lui, cette équipe de Hammam Zriba pour son courage et son abnégation et ajouté qu'elle n'a pas à rougir de sa défaite : «Nous avons mis plus de 30 minutes pour trouver nos marques et asseoir notre jeu, a-t-il concédé. Il nous fallait un premier but pour nous libérer et dès que Firas Sekkouhi a ouvert le score, mes protégés se sont déchaînés et ont fait valoir leur suprématie. Ils se sont livrés à une belle répétition avant notre match du 12 avril contre le ST à Tunis. Je ne peux que m'en réjouir. Nous nous sommes bel et bien remis sur orbite pour faire une bonne fin de saison».

Le grand mérite de Omar Ben Ali

Si la note a été très lourde pour l'équipe locale avec 5 buts encaissés, c'est parce que le CSS a trouvé en Omar Ben Ali un chasseur de buts efficace. Ni Amen Allah Haboubi, ni Hazem Haj Hassen, ni Rubin Hepaj, utilisés à tour de rôle par l'entraîneur partant Alexandre Santos comme numéros 9, n'ont donné satisfaction. Il fallait pour Lassaâd Dridi tenter autre chose et trouver le bon avant-centre qui a le sens du but. La piste Omar Ben Ali était la bonne. Son «super Hat- Trick» a confirmé ses qualités de fauve de la surface de réparation. «Ça montre bien que ce joueur de moins de 20 ans est en train de progresser et de monter en puissance.

Et que je peux compter sur lui pour mieux concrétiser notre travail offensif surtout avec la présence de bons derniers passeurs comme Firas Sekkouhi, Mohamed Absi, Youssef Becha, Mohamed Aziz Sekrafy, Mohamed Amine Aïdi et Mohamed Mahdi Kachouri. Le problème d'efficacité devant les buts est en voie de résolution. C'est un excellent indice avant la reprise du championnat et pour les autres tours de la Coupe de Tunisie où nous devons aller jusqu'au bout pour sauver notre saison». Le match contre le ST donnera les premières confirmations, avec le retour des joueurs étrangers, du probable renouveau de l'équipe sfaxienne qui se porte mieux en défense, avec plus de créativité au milieu de terrain et moins de déchets dans le travail de finition.