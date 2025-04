Tunisie: 5e rencontre du théâtre arabe de Hanovre - Fenêtre sur le théâtre arabe

L'évènement démarre en grande pompe dans la soirée du 9 avril 2025 à Hanovre en Allemagne : il s'agit de la «5e Rencontre du théâtre arabe à Hanovre». Ce rendez-vous annuel, qui existe depuis 2012,s'apprête à accueillir invités et artistes, issus de la diaspora et du monde arabe. Une pléiade de spécialistes est au programme, prête à faire, à défaire et à penser le 4e art, sa pérennité et sa place en 2025.

Jusqu'au 13 avril 2025, Hanovre vivra au rythme des arts, des rencontres, des spectacles, des masterclass et même des projections de films.

L'événement s'ouvre dans la nuit du 9 avril 2025 sur la chorégraphie de Younes Atbane, titrée «L'artiste imperméabilisé» (Maroc). D'une durée de 60 mn, elle plonge les spectateurs dans une biennale de Venise fictive, qui se déroulera en 2048. Futuriste et avant-gardiste, la performance promet réflexions et spectacle visuel. «Cosmos» sera présentée par l'artiste chorégraphe et palestinienne Ashtar Muallem et mise en scène par le Français Clément Dazin dans la soirée du 12 avril 2025. Toujours dans la même lignée des créations chorégraphiques, «L'amour derrière mes yeux» de et avec le Libanais Ai Chahrour. Avec «The Love Behind My Eyes», le metteur en scène, chorégraphe et interprète libanais conclut sa trilogie sur le thème de l'amour.

Une 4e performance, titrée «Rêve» ou «Traum», accueille les hôtes de «l'Arab Theater Meeting». Ces derniers présenteront leur dernière production interne, une pièce de théâtre et de danse, mise en scène par la performeuse et chorégraphe syro-allemande Yara Eid. Programmée pour le 10 avril 2025, elle est l'un des rendez-vous les plus attendus de cette édition. Le théâtre avec discussion se poursuivra avec « Parlons, il est temps / Parlons, il est temps » avec Philippe Aractingi et Lina Abyad. Une discussion suivra avec l'équipe de chaque oeuvre, modérée par Dr Nora Haakh.

Qui dit rencontres théâtrales dit aussi Panels divers. « Faire de la littérature à l'échelle mondiale » est une rencontre qui tente de faire résonner la recherche académique à travers le monde. Sabine Trötschel, de l'équipe des rencontres de Hanovre, sera en conversation avec « Torsten Jost » et avec le Pr Dr Khalid Amine du Centre international d'études de la performance (Icps) à Tanger. Le 2e panel tournera autour du « travail artistique dans les zones de guerre » : Kaouthar Slimani de l'équipe des rencontres théâtrales de Hanovre sera en conversation avec Ali Chahour, chorégraphe de Beyrouth, la Pr Lina Abiad, metteuse en scène et professeure de théâtre à l'Université de Beyrouth, Ossama Halal, directeur artistique du « Koon Theater », Christine Youakim et Marion Slitine de Paris, anthropologue et chercheuse postdoctorale à l'Ehess/Mucem.

Le panel fera un focus sur les pays comme la Palestine, le Liban et la Syrie. Le troisième panel titré « Langue et traduction sur scène » commence par un discours d'ouverture du Pr Dr Khalid Amine, qui inaugure une conversation avec Yasmeen Fahim, metteuse en scène de théâtre et directrice générale de D-CAF (Downtown Cairo - Arts Festival) et Orient Productions. Mounir Argui, directeur des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), Alia Alzoughbi du « Shubbak Festival London », Younes Atbane, performeur de Berlin/Casablanca, et Hala Omran, chanteuse et comédienne de Damas/Marseille sont les intervenants de ce panel, marqué par une participation tunisienne. Le théâtre dans les villes mondialisées et les défis posés par un public multilingue sera au coeur de la discussion. Une rencontre, qui englobe toutes les participations prestigieuses retenues pour cette édition, fera office de conclusion le 13 avril 2025.

Modéré par l'écrivain Luna Ali, une rencontre littéraire et poétique aura lieu autour des textes du poète «Abdelrahman Alqalaq», poète palestinien, qui questionne l'exil, en tant que réfugié et palestinien, en ayant comme support «Rite de passage», son dernier recueil poésie paru en date. Deux films sont également programmés : «Gaza mon amour», réalisé par les frères Nasser, et «Le bleu de Caftan», réalisé par Maryam Touzani.

Pour clôturer en beauté l'édition, un concert de «Two or the Dragon» et «Hala Omrane» est prévu pour le 13 avril 2025. Pour consulter la programmation riche de toute l'édition, il suffit d'accéder au site officiel des rencontres du théâtre arabe d'Hanovre « Pavillon-Hanovre.de ».

Aux origines des Rencontres du théâtre arabe à Hanovre

L'histoire de la Rencontre du théâtre arabe de Hanovre est étroitement liée aux événements de 2011 et 2012 dans les pays arabophones, appelés « Printemps arabe ». Lors de la première édition de la rencontre en mai 2012, environ 80 jeunes artistes de théâtre, principalement originaires de pays d'Afrique du Nord, se sont réunis pour présenter pour la première fois leurs productions hautement politiques à un public germanophone au centre culturel « Pavillon ».

Suite à ce grand succès, la rencontre s'est tenue par la suite en 2014 sous le titre « Réveil des femmes » et en 2017 sur le thème « Refuge » et s'est encore professionnalisée. A l'automne 2020 et 2021, l'équipe a organisé des panels en ligne liés à la pandémie qui ont élargi le réseau pour inclure les pays européens voisins. En 2022, le « Theatertreffen » a pu avoir lieu à nouveau à Hanovre, soutenu entre autres par la Fondation culturelle fédérale : « Erbe Réalités-Perspectives-Horizons ».

C'est sous la houlette du projet Magma que la 5e Rencontre du théâtre arabe de Hanovre aura lieu. Il est soutenu par la ville de Hanovre, le ministère des Sciences et de la Culture de Basse-Saxe, la Fondation de Basse-Saxe, l'Institut du théâtre arabe et le Goethe-Institut de Munich.

La 5e édition du Festival du théâtre arabe de Hanovre est consacrée aux productions en langue arabe. Une région en crise qui pose sans cesse de nouveaux défis à ses artistes. Entre histoire et présent, entre le Liban, la Palestine, la Syrie et l'exil européen, les artistes invités se présentent dans leurs diverses pratiques et langages esthétiques. Le projet interdisciplinaire Magma est un espace de rencontre qui place l'humain au centre et envoie ainsi un message politique puissant, lit-on sur le site officiel de la manifestation. Nous y reviendrons.