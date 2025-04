Tunisie: Au fait du jour - De la question du DTN...

Le ministère des Sports a, paraît-il, refusé de donner son accord pour que le DTN de la FTF accompagne l'équipe nationale des moins de 17 ans. Cela a soulevé une foule de questions. Pourtant, personne ne s'est posé celle relative à l'utilité de ce déplacement, alors qu'un gigantesque chantier est ouvert dans ce football qui veut renaître de ses cendres. A la création de ce poste de directeur technique national, il a été convenu de lui attribuer une mission bien déterminée. C'est ainsi qu'il est responsable de la conception et la mise en oeuvre des programmes techniques des équipes de base, c'est-à-dire celles des jeunes dans les clubs et des équipes nationales.

Il est chargé de la formation des entraîneurs, des arbitres, de la prospection au niveau national et à l'étranger en mettant en place des réseaux et des observateurs qu'il anime, analyse les performances, s'inquiète des questions susceptibles d'améliorer les performances des centres de formation en veillant sur l'aspect santé et nutrition, en gardant des liens étroits avec le centre de la médecine du sport.

Il coordonne entre la fédération et les fédérations sportives affinitaires comme le sport scolaire et universitaire et le sport militaire. Il est également responsable de la stratégie à suivre et ses actions devraient orienter le bureau fédéral au niveau des lignes directrices pour l'encadrement, la formation et le développement de la discipline sportive dont il est chargé. C'est également lui qui assure une certaine cohérence et coordination entre les orientations prises par le ministère au niveau national.

Ce sont, en fait, des attributions qui sont presque les mêmes pour tous les directeurs techniques de par le monde. Il n'y a donc rien de génial. Nous avons sur ces mêmes colonnes traité de ce problème à maintes reprises et donné l'exemple de Directeurs techniques qui ont marqué leur passage aussi bien au niveau des clubs que des fédérations. Pour relancer son football, la France avait fait appel à un technicien roumain, Stevan Kovacs. Et c'est ensuite Georges Boulogne et Michel Hidalgo qui ont pris le relai pour continuer le travail et ont fait du football français ce qu'il est actuellement.

Au niveau des clubs, deux hommes ont marqué leur époque : Wenger a conduit un des plus grands clubs anglais durant plus de vingt ans. Il faisait et organisait tout, tel un Directeur technique. Guy Roux, lui, a fait d'un club de région, l'AJ Auxerre, un des grands de France. Il a été la cheville ouvrière qui a laissé des traces indélébiles au niveau du football français. Ce n'est donc pas un poste de tout repos et cela exige une présence continue, des idées claires et beaucoup de conviction et de volontarisme.

Au vu des problèmes qu'a vécus le football tunisien, le rôle de la DTN est devenu durant très longtemps secondaire à la FTF. Maintenant que l'on veut reconstruire sur du solide, il y a lieu de mettre en place un plan d'action pour assurer la relance. Cela suppose une profonde réflexion, l'appel à des techniciens de valeur et non pas la remobilisation de ceux qui ne peuvent plus rien donner et, bien entendu, une voie à tracer pour assurer cette renaissance, qui ne se reflète aucunement dans le classement de notre équipe nationale par la Fifa. C'est, à notre avis, la priorité pour l'actuel DTN, dont on attend la mise en forme des grandes lignes pour remettre sur les rails notre football.