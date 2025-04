Sénégal: Autonomisation des femmes rurales - Immersion dans l'impact du programme Batonga à Kolda et Sédhiou

Dans un contexte africain où la question du "woman empowerment" ou autonomisation des femmes est de plus en plus mise en avant, les réalités du terrain, notamment en zones rurales, révèlent encore de nombreux défis. C’est dans cette optique que la Fondation Mastercard organise du 10 au 11 avril 2025, un voyage de presse à Kolda et Sédhiou, au sud du Sénégal, pour faire découvrir le programme Batonga, une initiative à fort impact économique et social.

Il est essentiel de reconnaître les défis auxquels font face de nombreuses jeunes filles et femmes, notamment les mariages précoces, les abandons scolaires et les grossesses précoces, ainsi que le manque d'accès aux opportunités économiques. Face à cette situation, des initiatives innovantes comme le programme Batonga, voient le jour pour inverser la tendance.

En effet, le programme Batonga, déployé dans ces deux régions du Sénégal, cible spécifiquement les adolescentes de 14 à 18 ans et les jeunes femmes de 18 à 35 ans, en leur offrant des outils concrets pour construire un avenir meilleur.

Grâce à une approche inclusive et communautaire, l’initiative mise sur le renforcement du leadership féminin, l’autonomisation économique et la sensibilisation des hommes et des garçons afin de garantir un changement durable au sein des communautés.

Au cœur de cette mission se trouvent les Clubs de Leadership, qui accompagnent 2 580 adolescentes dans le développement de leurs compétences, et les Cercles de Femmes, réunissant 3 580 jeunes femmes engagées dans l’entrepreneuriat et des activités génératrices de revenus.

Durant cette immersion, les journalistes auront l’opportunité de rencontrer les bénéficiaires du programme, d’entendre leurs témoignages inspirants, et de constater de près les résultats tangibles de cette démarche novatrice.

Batonga est effectivement un exemple puissant de catalyseur de transformation pour les jeunes filles et les femmes. Il illustre de manière concrète ce qu’il est possible de réaliser lorsque l’on investit dans les communautés marginalisées avec une vision claire et un accompagnement sur mesure.

Les histoires de ces filles et femmes, aujourd’hui actrices du changement dans leur milieu, méritent d’être racontées. Ce voyage s’annonce comme une immersion humaine et journalistique au cœur d’une dynamique de résilience, de courage et d’espoir.