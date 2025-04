Ethiopie: L'UE a réitéré son engagement à renforcer ses relations avec le pays en matière d'investissement et de création d'emplois durables

Addis-Abeba — Le secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure (SEAE) chargé des questions économiques et mondiales, Simon Mordue, a réitéré l'engagement de l'Union européenne à faire évoluer ses relations avec l'Éthiopie, passant d'une simple aide au développement à un partenariat plus collaboratif, axé sur l'investissement et la création d'emplois durables.

Dans le cadre d'une initiative importante visant à renforcer le partenariat existant entre l'Éthiopie et l'UE, la ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a tenu aujourd'hui une réunion productive avec une délégation de haut niveau du siège de l'UE conduite par Simon Mordue.

Cette réunion a souligné le rôle essentiel du secteur privé dans le développement économique, le commerce et l'investissement, ouvrant la voie à une collaboration future, selon le ministère des Finances. Le ministre d'État a partagé son point de vue sur les réformes en cours en Éthiopie visant à améliorer la compétitivité et à attirer les investissements du secteur privé.

Des initiatives clés, notamment la privatisation prévue d'Ethio-Telecom et l'ouverture de secteurs auparavant restreints, visent à créer un environnement plus propice aux affaires. Les discussions ont également porté sur les réformes nécessaires dans les services financiers, le commerce et la mise en place de nouveaux cadres juridiques et institutionnels.

Les deux parties ont reconnu l'intérêt d'organiser un atelier réunissant des représentants du ministère des Finances, de la délégation de l'UE, des institutions financières internationales et du secteur privé afin de clarifier les modalités d'accès aux opportunités offertes par le Global Gateway.

Simon Mordue a réitéré l'engagement de l'UE à faire évoluer sa relation avec l'Éthiopie, passant d'une aide au développement traditionnelle à un partenariat plus collaboratif, axé sur l'investissement et la création d'emplois durables.

Il a souligné les collaborations fructueuses dans le cadre de projets d'électrification phares, démontrant comment l'implication du secteur privé peut contribuer significativement au progrès économique de l'Éthiopie.

Conscientes de la complexité du paysage économique éthiopien, deuxième marché d'Afrique, les deux parties ont identifié des défis tels que les préoccupations sécuritaires et l'impact des récentes réductions de l'aide américaine sur les programmes sociaux essentiels.

Semereta a réaffirmé l'engagement du gouvernement éthiopien à collaborer avec le secteur privé pour surmonter efficacement les difficultés inhérentes au paysage économique éthiopien.

La délégation de l'UE a partagé de précieuses informations issues de ses échanges avec des entreprises européennes implantées en Éthiopie, comme Heineken et No Man Coffee, mettant en lumière les défis et les opportunités auxquels le secteur privé est confronté.

Le potentiel d'augmentation de la valeur ajoutée dans des secteurs importants comme le café a été souligné comme un axe crucial de collaboration future.

La réunion a également abordé les défis urgents liés à la libéralisation des changes et à l'inflation, l'UE réitérant son soutien au développement du secteur privé par le biais d'initiatives visant à améliorer l'environnement réglementaire, les douanes et la fiscalité.

Les discussions ont également porté sur les questions commerciales, et plus particulièrement sur les implications du règlement de l'UE sur la déforestation (RUD) pour les exportations de café éthiopien. La délégation de l'UE a exprimé son engagement à aider l'Éthiopie à s'adapter à la nouvelle réglementation tout en préservant ses relations commerciales de longue date.

Le potentiel du RUD comme outil de promotion du café éthiopien de haute qualité, produit de manière durable, sur les marchés internationaux a également été exploré. Pour l'avenir, les deux parties ont exprimé leur ferme engagement en faveur d'un dialogue et d'une collaboration continus afin de renforcer leur partenariat.

L'UE a réaffirmé sa confiance dans le potentiel de l'Éthiopie et sa volonté d'investir dans cette relation, en particulier dans un contexte mondial complexe.