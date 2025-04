Congo-Brazzaville: Économie bleue et verte - Identification à Brazzaville des opportunités de financement

La secrétaire exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine (Audea) et du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad), Nardos Bekele-Thomas, a effectué récemment, en compagnie de la ministre Arlette Soudan-Nonault de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo (MEDDBC), ainsi que coordinatrice exécutive de la Commission climat bassin du Congo (CCBC), une visite officielle des locaux du siège de cette Commission tout comme ceux de la Radio-Télévision du bassin du Congo (RTBC), pour la mise en oeuvre des projets dans les domaines des infrastructures, de l'économie bleue et verte et des transports.

La visite de travail s' est inscrite dans une démarche stratégique visant à faciliter l'obtention de financement pour les projets et programmes en lien avec le MEDDBC par l'intermédiaire de l'Audea-Nepad. L'accent a été mis sur l'identification des opportunités de financement pour des initiatives axées sur les infrastructures, l'économie bleue et verte ainsi que les transports et autres secteurs stratégiques.

L'un des points centraux de cette rencontre a été la demande de réorganisation de l'Initiative pour la restauration des paysages forestiers africains (AFR100). La réunion AFR100 à Brazzaville, initialement prévue pour 2024, a été annulée pour une date ultérieure. AFR100 est un effort mené par les pays pour restaurer les terres dégradées et déboisées d'Afrique.

« La vision du président, c'est quelque chose qui a marqué dans la transformation socio-économique du continent, puisque le développement ce n'est pas seulement des projets et des programmes mais le développement c'est aussi la communication, parce qu'avec la communication, on peut avoir une vision partagée, un programme partagé qui devient la responsabilité de tout le monde, où tout le monde participe. Le moyen efficace d'en faire, c'est la communication pour le développement », a déclaré Nardos Bekele-Thomas, secrétaire exécutive de l'Auda-Nepad.

Au cours de cette rencontre, la secrétaire exécutive de l'Auda-Neoad a rappelé que les fondements de son institution reposent sur le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, une vision panafricaine qui promeut des solutions innovantes pour le développement durable du continent.

Elle a réitéré l'engagement de son institution à soutenir les pays africains dans la mobilisation de ressources financières en faveur des initiatives climatiques et environnementales.

« Ce qui manque à l'Afrique c'est un système d'échange de connaissances, d'expériences. C'est ça ce que j'ai vu aujourd'hui. La première des choses qu'on doit mettre en place c'est de s'assurer que l'agence devienne une agence [...] de connaissances pour l'Afrique puisque la connaissance existe en Afrique. Je suis très contente d'avoir échangé avec la coordinatrice exécutive de la CCBC pour qu'on puisse avancer l'agenda de changement climatique de l'Afrique, mais aussi de faire en sorte qu'il y ait une justice quand il s'agit de financement [...] », a indiqué Nardos Bekele-Thomas.

Signalons que cette visite a permis d'approfondir les discussions sur les modalités de financement et d'accompagnement des projets structurants portés par la CCBC et le MEDDBC. Les deux personnalités ont exprimé leur détermination à renforcer leur collaboration pour concrétiser les ambitions du bassin du Congo en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique.