Afrique Centrale: 31e commémoration du génocide contre les Tutsi - Un hommage organisé à Brazzaville sur fond d'appel à la paix

Une cérémonie en hommage aux victimes et survivants de la tragédie du Rwanda s'est tenue le 7 avril, au mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, en présence du ministre congolais de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé. Ce Kwibuka 31(se souvenir en kinyarwanda) a rassemblé le personnel de l'ambassade du Rwanda au Congo, la communauté rwandaise, des diplomates accrédités et plusieurs anonymes.

La cérémonie de la 31e commémoration du génocide contre les Tutsi au Rwanda a été placée sous le signe de la mémoire collective et de la lutte contre l'oubli. Elle a été un moment émouvant, marqué par l'allumage de bougies de l'espoir, le film sur les témoignages, la déclamation d'un poème aux victimes et les discours du chargé d'affaires (par intérim) près l'ambassade du Rwanda, Casimir Nteziryimana, et du coordonnateur résident du système des Nations unies, Abdourahamane Diallo. Tous ont rendu hommage à près d'un million de victimes innocentes qui ont été massacrées en l'espace de cent jours en 1994, au Rwanda.

Trois décennies après ce génocide perpétré contre les Tutsi, les blessures sont encore profondes et la douleur vive. Saluant les efforts de son pays pour surmonter cette tragédie et aller de l'avant, Casimir Nteziryimana a déploré la persistance de l'idéologie génocidaire, notamment sur les réseaux sociaux. Tout comme la négation de la Shoah est condamnable, a-t-il insisté, la négation ou la banalisation du génocide contre les Tutsi au Rwanda en 1994 doit être « sévèrement » réprimée partout dans le monde. Le diplomate a pour cela exhorté les États, dont la République du Congo, à adopter des législations contre le négationnisme et ses formes de banalisation.

Le diplomate a fait écho à la nécessité de poursuivre le processus de réconciliation et de justice, car le Rwanda a montré que la reconstruction d'une nation après une telle tragédie est possible. « Nous réitérons notre appel à la jeunesse de toutes origines, de s'approprier cette histoire, d'être les ambassadeurs de la paix, de combattre la division, la xénophobie et la violence, afin de bâtir un monde meilleur. À la République du Congo et au peuple congolais, nous exprimons notre profonde reconnaissance pour la solidarité et le soutien indéfectible envers le Rwanda tout au long de ces trois décennies. La République du Congo a été et demeure un partenaire fiable et crédible », a-t- il déclaré.

Depuis 2007, les Nations unies ont consacré le 7 avril de chaque année comme la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsi. Dans son message de cette année lu par son représentant au Congo, Abdourahamane Diallo, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a souligné l'importance de l'engagement international dans la lutte contre le négationnisme du génocide et de la prise de conscience mondiale sur les atrocités commises. Dans ce contexte, la solidarité entre les nations et les peuples a été mise en avant comme un élément essentiel de la construction d'un monde plus juste et plus pacifique.