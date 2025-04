Congo-Brazzaville: Fécofoot - Le Comité exécutif s'exprime sur la plainte déposée contre lui à gendarmerie

Le Comité exécutif de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a publié, le 8 avril, un communiqué officiel dans lequel il s'étonne et s'indigne contre une plainte qui a été déposée à la gendarmerie contre ses membres pour, semble t-il, détournement des fonds de la Fédération internationale de football association (Fifa).

« Le Comité exécutif s'étonne et s'indigne devant ce qui apparaît comme un acharnement ciblé relevant d'une haine viscérale de la part du ministère en charge des Sports à l'encontre du président de la Fédération congolaise de football M. Jean Guy Blaise Mayolas. Un acharnement qui fait même redouter une tentative d'atteinte à l'intégrité physique du président de la Fécofoot », précise le communiqué officiel.

Le Comité exécutif a d'abord rappelé l'origine de la crise ayant conduit à la convocation de l'assemblée générale considérée comme illégale par la Fifa et la Confédération africaine de football, avant de poursuivre qu'après cet échec marqué par la suspension de la Fécofoot par la Fifa, « les auteurs de cette cabale ont trouvé mieux, aujourd'hui, d'essayer de discréditer notre institution par des allégations dénuées de tout fondement sur la gestion financière de la fédération en publiant des chèques et des relevés bancaires dont ils n'ont aucune connaissance, ni aucune maitrise. Et plus grave, en exhibant des cachets fabriqués de toutes pièces pour soutenir leurs accusations... »

Le texte rappelle que la Fifa, en tant qu'instance suprême de football mondial, n'exige que le respect des quatre conditions essentielles, lesquelles se résument à une ordonnance de rétractation permettant de garantir un retour au fonctionnement normal de la Fécofoot. « Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui dépasse largement le cadre du football. C'est un faux-fuyant qui prend la forme d'un conflit personnel qui est arrivé au point d'interdire le président et les membres du Comité exécutif de sortir du territoire national sans aucune justification. D'ailleurs, sous la houlette du ministère des Sports, on apprend la circulation d'une nouvelle pétition à l'encontre du Comité exécutif de la Fécofoot et de son président. Tout ceci nous amène à penser que le ministère en charge des Sports n'est pas pour la levée rapide de la suspension », a-t-il expliqué

Le document précise, en outre, que chaque jour qui passe, le ministère des Sports multiplie des subterfuges qui sont autant « d'obstacles pour une sortie rapide de cette crise. Une telle situation met malheureusement en péril l'avenir du football congolais et compromet l'image de notre pays sur la scène internationale ».

Le Comité exécutif appelle à la raison et au respect des textes régissant le football national et international et demande également aux autorités compétentes, ainsi qu'aux instances de gouvernance du football, de trouver rapidement une solution équitable et conforme aux règlements en vigueur. « Le football congolais ne saurait être l'otage de querelles individuelles. Seul l'intérêt supérieur du sport doit guider nos actions », a-t-il conclu.