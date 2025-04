Congo-Brazzaville: Photographie - Baudouin Mouanda expose à Dresde, en Allemagne

Dans le cadre du cinquantième anniversaire du jumelage Brazzaville-Dresden, en association avec l'Institut français, la ville de Dresde accueille, depuis le 14 mars et jusqu'au 15 mai, quatre séries de photographies, travail du photographe Baudouin Mouanda, illustrant sa perspective de la vie à Brazzaville.

Une forte délégation conduite par le maire de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, et comptant en son sein le renommé photographe congolais Baudouin Mouanda, a effectué le déplacement de Brazzaville à la ville jumelle pour assister au vernissage de l' exposition.

Celle-ci rassemble des images de quatre séries différentes du photographe à découvrir à la mairie de Dresde. Partout dans la ville allemande s'affichent des annonces de présentation géantes de l'exposition.

Dans la première série, il s'agit de photos intitulées "Ciel de saison". Baudouin Mouanda évoque les intempéries dues au dérèglement climatique et les inondations subies par de nombreuses familles de Brazzaville, rappelant la nécessité de préserver et de respecter notre environnement, nos environnements, « sous peine de représailles naturelles », alerte-t-il.

Pour la deuxième, "La sueur du robinet", le photographe congolais sensibilise à la question des pénuries d'eau et de leurs conséquences sur le quotidien, sur les corps et les esprits des habitants, et plus particulièrement ceux des femmes et des enfants.

La troisième présente des clichés issus de l'observation de la nuit tombée à Brazzaville, quand s'ouvre la "grande bibliothèque à la belle étoile". C'est dehors, dans les lieux publics, que "les fantômes des corniches" trouvent les conditions de calme et d'éclairage nécessaires pour étudier.

Enfin, la quatrième série est dédiée à la sape, avec les "Sapeurs de Bacongo". Baudouin Mouanda offre aux visiteurs une explosion de couleurs et de styles, une plongée dans la sape africaine, style vestimentaire unique dont s'inspirent de plus en plus les cultures d'ailleurs.

L'auteur de ces quatre séries est Baudouin Mouanda, né en 1981 à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Il est l'un des jeunes photographes les plus prometteurs travaillant en Afrique. Il a débuté sa carrière en 1993 en chroniquant d'abord pour les journaux locaux la vie brazzavilloise et se fait surnommer "Photouin".

En 2003, il est élu meilleur photographe de l'Académie des beaux-arts de Kinshasa. Par la suite, il a reçu de nombreux prix internationaux et fait voyager ses images dans le monde entier. Très attaché à son pays, Baudouin Mouanda propose un regard original sur les terres africaines. Il se définit lui-même comme "photographe de la vie", produisant des séries empreintes de réalisme, de poésie et de questionnements.

Figure incontournable de la jeune photographie africaine, il enseigne aussi à l'Académie des beaux-arts de Kinshasa et est également consultant, promoteur et coordinateur du Centre de photographies Classpro_Culture.