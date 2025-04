Congo-Brazzaville: Forum annuel de l'investissement - Denis Sassou N'Guesso expose les opportunités d'affaires au pays

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, participe à la 14e édition du Forum annuel de l'investissement qui se tient du 7 au 9 avril à Abu Dhabi, la capitale des Emirats arabes unis.

Placé sur le thème « Feuille de route pour l'avenir du paysage mondial de l'investissement : vers un système mondial équilibré », le congrès dénommé AIM 2025 a donné l'occasion au chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, d'exposer aux investisseurs les opportunités d'affaires que le Congo offre, dans le but de susciter les investissements dont le pays a besoin, pour « poursuivre sa marche vers le développement ».

Lors de son intervention, le président de la République a tout d'abord rappelé le contexte dans lequel se tient le forum. « Un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes liées à des crises géopolitiques nombreuses auxquelles s'ajoute une phase de guerre commerciale qui présage des lendemains difficiles pour de nombreux pays. Ce nouvel épisode présente des conséquences qui peuvent déstabiliser à moyen et à long terme, l'équilibre des échanges entre les pays en voie de développement avec le reste du monde », a-t-il relevé.

Parlant de l'Afrique, il a souligné l'importance de la création de la Zone de libre-échange continentale africaine(Zlécaf), un vaste marché commun au monde qui représente près de 3400 milliards de dollars d'opportunités d'investissement.

La Zlécaf, a-t-il poursuivi, offre aux investisseurs, entre autres, ses matières premières, son dividende démographique, sa biodiversité constituée notamment du bassin du Congo et des tourbières, « reconnues comme un bien public mondial qui permet à l'Afrique de jouer un rôle central dans l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques ».

« Au coeur de cette dynamique africaine, la République du Congo se positionne comme une terre de véritables opportunités et de partenariats à forts impacts pour une diversification de vos investissements », a assuré Denis Sassou N'Guesso.

Par ailleurs, le chef de l'Etat a appelé à des investissements pour diversifier l'économie congolaise dans divers secteurs, notamment le port en eau profonde de Pointe-Noire ; l'important potentiel minier ; d'importantes réserves de pétrole et de gaz ; le réseau hydrographique très dense ponctué par le majestueux fleuve Congo ; le climat équatorial ensoleillé toute l'année avec une pluviométrie abondante de plus de 1800 mm par an, de dix millions d'hectares de terres arables disponibles.

Cependant, a-t-il indiqué, le Congo fait face à de nombreux défis majeurs qui sont aussi des opportunités d'investissement efficaces et durables. Il s'agit de la réhabilitation « urgente » de l'ancienne voie ferrée, ainsi que le développement d'un nouveau réseau ferroviaire pour relier le port de Pointe-Noire aux zones minières, agricoles et aux centres de transformation ; la modernisation du réseau électrique existant, ainsi que la création de nouvelles sources comme l'hydroélectricité et le solaire; la digitalisation de l'économie, et enfin, la possibilité de fabriquer les engrais au niveau local aux fins de soutenir le développement agricole tant au niveau national qu'international.

Près de 25 000 participants représentant 180 pays du monde prennent part à ce congrès qui a pour objectif de relever les défis économiques urgents du monde actuel. Une occasion pour la communauté internationale de se projeter dans une nouvelle vision d'élaboration des stratégies d'investissement innovantes et construire un cadre assurant une croissance durable et inclusif pour tous.