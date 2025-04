Angola: La Tanzanie cherche à accroître sa coopération économique avec le pays

Luanda — La Tanzanie souhaite accroître la coopération économique avec l'Angola dans plusieurs domaines, compte tenu de la proximité entre les deux pays et des opportunités existantes, a déclaré mardi à Luanda la Présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan.

Selon la femme d'État qui s'exprimait lors des entretiens officiels entre les deux homologues, les échanges commerciaux avec l'Angola sont «minimes» et s'élèvent à seulement trois millions de dollars par an.

Mme Samia Suluhu Hassan a toutefois déclaré que les relations politiques et diplomatiques sont bonnes, mais pas en phase avec les relations économiques, malgré les diverses opportunités qui existent.

La Présidente tanzanienne a expliqué que les investissements de l'Angola en Tanzanie et vice-versa laissent également beaucoup à désirer, nécessitant un renforcement rapide et constant.

« Il existe d'excellents liens entre les deux pays, qui remontent à l'époque des pères fondateurs, Julius Nyerere et Agostinho Neto. Ces liens ont été renforcés par un accord conclu en 1988, qui a jeté les bases de leur renforcement », a-t-elle rappelé.

La femme d'État a rappelé que l'année dernière, une réunion de la Commission mixte entre les deux pays a eu lieu, après dix ans, et des questions liées à la défense et à la sécurité, à l'industrie et à l'agriculture, au pétrole et au gaz, à la communication, à la science et à la technologie, à la santé et à l'éducation, entre autres, ont été abordées.

D'autre part, elle a annoncé que les citoyens angolais seront également exemptés de présenter des visas touristiques pour entrer en Tanzanie, comme le fait déjà l'Angola à l'égard des Tanzaniens.

La dirigeante tanzanienne a remercié l'Angola pour son soutien à la candidature de la Tanzanie à la direction régionale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique et a invité son homologue João Lourenço à se rendre à Dar es Salaam en juillet 2026.

À Luanda, depuis lundi, Samia Suluhu Hassan a visité ce mardi le mémorial du Dr António Agostinho Neto, où elle a déposé une gerbe en l'honneur du premier président de l'Angola et signé le livre d'honneur respectif.

Selon l'agenda présidentiel, durant son séjour en territoire angolais, la cheffe de l'Etat tanzanienne réalisera un programme intense de nature politico-diplomatique, économique et culturelle.

Samia Suluhu Hassan participe à une séance plénière solennelle à l'Assemblée nationale, en son honneur.

Les relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et la Tanzanie ont été officiellement établies en 1976, peu après la proclamation de l'indépendance nationale.

La Tanzanie s'est distinguée comme l'un des pays africains qui ont le plus soutenu la lutte de libération au sein des PALOP, ayant accueilli et aidé les mouvements de libération angolais sur le sol tanzanien.

Cette relation historique de solidarité s'est traduite par une amitié durable, qui se consolide au cours des dernières décennies.

Les deux pays partagent une vision commune sur le développement durable, l'intégration régionale et la défense du multilatéralisme, coopérant activement au sein de l'Union africaine, de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et d'autres plateformes internationales.