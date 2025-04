Angola: João Lourenço exprime sa volonté d'attirer les investissements privés tanzaniens au pays

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a exprimé, ce mardi, le désir de susciter l'intérêt des hommes d'affaires angolais et tanzaniens à investir dans l'agriculture, l'industrie, la géologie et les mines, le tourisme, les télécommunications, entre autres domaines d'intérêt commun.

S'exprimant à l'ouverture des pourparlers bilatéraux entre les délégations d'Angola et de Tanzanie, dans le cadre de la visite que la Présidente tanzanienne Samir Suluhu Hassan effectue en Angola depuis lundi, João Lourenço a déclaré que, bien que les deux États entretiennent des relations diplomatiques depuis août 1981, avec la signature de l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle, la coopération est bien en deçà de ce qui était attendu.

Le Chef de l'État angolais a souligné que la coopération se limitait principalement au cadre multilatéral au sein de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADEC).

Face à ce scénario, le Président João Lourenço a déclaré qu'il existe des opportunités pour que les parties fassent beaucoup plus et trouvent des moyens d'explorer et de développer au maximum le grand potentiel existant dans les relations bilatérales entre les pays.

« Nous travaillerons pour tirer profit du grand potentiel offert par chacun de nos pays et de la volonté politique démontrée pour changer la situation actuelle au bénéfice de nos nations », a-t-il souligné.

João Lourenço a donc considéré la visite de Samir Suhulu Hassan comme une excellente occasion d'aborder la meilleure façon de dynamiser toutes les initiatives existantes afin de tirer le meilleur parti de la coopération.

C'est sur cette base, selon le Chef de l'Etat angolais, que certains instruments juridiques liés à différents secteurs et branches des deux économies ont été préparés pour être signés qui, avec les mémorandums et accords déjà en vigueur, aideront à atteindre des résultats concrets.

Économie mondiale

Lors de son discours, le Président João Lourenço s'est dit confiant qu'avec leurs infrastructures ferroviaires et portuaires, l'Angola et la Tanzanie contribueront au commerce et à l'économie mondiale en réduisant les temps de navigation et les coûts de transport des marchandises, grâce à l'interconnexion des corridors de Lobito (Angola) et de Tazara (Tanzanie), qui raccourciront les connexions entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique via les océans Indien et Atlantique.

À son arrivée au Palais présidentiel, Samia Suluhu a été reçue avec les honneurs militaires, suivis des salutations des membres des deux gouvernements.

Avant de se rendre au Palais présidentiel, la Présidente de la Tanzanie a visité le Mémorial du Dr António Agostinho Neto, premier Président de l'Angola, où elle a déposé une gerbe et signé le livre d'honneur.

Parallèlement à la rencontre entre les hommes d'État, des discussions ont eu lieu entre les délégations de l'Angola et de la Tanzanie, qui ont abouti à la signature de plusieurs accords.

Les relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et la Tanzanie ont été officiellement établies en 1976, peu après la proclamation de l'indépendance nationale.

La Tanzanie s'est distinguée comme l'un des pays africains qui ont le plus soutenu la lutte de libération au sein des PALOP, ayant accueilli et aidé les mouvements de libération angolais sur le sol tanzanien.

Cette relation historique de solidarité s'est traduite par une amitié durable, qui se consolide au cours des dernières décennies.

Les deux pays partagent une vision commune sur le développement durable, l'intégration régionale et la défense du multilatéralisme, coopérant activement au sein de l'Union africaine, de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et d'autres plateformes internationales.