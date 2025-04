Angola: Le PRODESI finance plus de six mille projets au pays

Cuito — Le Programme de soutien à la production, à la diversification des exportations et au remplacement des importations (PRODESI sigle en portugais) a financé, de 2019 à 2024, plus de six mille projets dans tout le pays, avec un montant supérieur à un billion de kwanzas, ce qui a permis d'offrir 104000 emplois.

Les chiffres ont été présentés mardi, dans la ville de Cuito, province de Bié, par le directeur national pour l'économie et le développement des entreprises du ministère de l'industrie et du commerce, Alan Varela.

Le responsable, qui présentait le rapport de mise en oeuvre du PRODESI durant les six dernières années, a indiqué que les projets, avec un grand accent sur l'agriculture et l'élevage, avaient été financés par la BDA, FACRA, FADA, Aviso 10, PAC et Alívio Econômico.

Outre les emplois, plus de 28000 agents producteurs ont également été formés techniquement au cours de cette période, selon la source.

Alain Varela a déclaré que l'investissement de l'exécutif angolais dans le secteur agricole avait permis au pays d'être autosuffisant pour certains produits, comme le sucre, le maïs, les fruits, les légumes, le ciment, les boissons, les tubercules, les oeufs et le poulet.

En ce qui concerne le riz, le blé, la farine et l'huile de palme, il a indiqué que l'Angola avait une production supérieure à la moyenne, ajoutant que le gouvernement angolais se concentrait toujours sur la maximisation des céréales afin de rendre le pays autosuffisant à court terme.

Pour la province de Bié, le PRODESI a permis de financer, au cours de la même période, 296 projets d'une valeur de 10 milliards 500 millions de kwanzas.