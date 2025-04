Algérie: 150e session de l'AG de l'UIP - Bouden appelle depuis Tachkent à établir une définition unifiée du terrorisme

Alger — Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), et membre du Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, M. Moundir Bouden, a appelé, mardi à Tachkent (Ouzbékistan), à la nécessité d'établir une définition unifiée et précise du terrorisme, loin de la politique de deux poids deux mesures, indique un communiqué de l'APN.

M. Bouden a participé aux travaux de la 18e réunion du Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, tenue en marge de la 150e session de l'Assemblée générale (AG) de l'Union interparlementaire (UIP), précise la même source.

Dans ce cadre, il a insisté, dans son intervention, sur la "nécessité de parvenir à une définition précise et unifiée du terrorisme, loin de la politique de deux poids deux mesures, et sans la soumettre aux fluctuations des situations géopolitiques", soulignant que cette orientation constitue "une base essentielle pour établir une coopération internationale efficace dans la lutte contre le terrorisme".

M. Bouden a dénoncé "l'utilisation par certains Etats des technologies modernes, notamment l'Intelligence artificielle (IA), comme moyen pour commettre des actes terroristes et tuer des innocents, voire exterminer des peuples entiers, face au mutisme injustifié de la communauté internationale", appelant à "une action collective pour mettre fin à ces violations et établir des cadres juridiques et éthiques rigoureux concernant l'utilisation de la technologie dans le domaine sécuritaire", selon la même source.

Il a souligné qu'une "plus grande responsabilité incombe aux législateurs face au développement effréné des technologies modernes", appelant à "l'adoption de législations préventives et proactives adaptées aux mutations en cours et qui protègent les droits de l'homme face aux menaces non conventionnelles".

Lors de cette réunion, le Groupe consultatif a débattu de "la définition parlementaire du terrorisme et des principaux défis y afférents, et échangé les vues sur les différents aspects liés à la lutte contre ce fléau". Une séance d'audition d'experts a été organisée, portant sur "la relation croissante entre l'IA, le terrorisme et la criminalité organisée".

Le rôle des législateurs face aux menaces émergentes et le renforcement de la sécurité internationale ont été évoqués lors de cette réunion, conclut le communiqué.