Algérie: Coupe de la Confédération/USMA - CSC - Chaud duel pour une place dans le dernier carré

Alger — L'USM Alger et le CS Constantine jouent pour une place dans le dernier carré de la Coupe de la Confédération africaine de football, à l'occasion du quart de finale (retour), prévu, mercredi (20h00) au stade du 5-Juillet, dans un chaud duel qui promet une intensité dans le jeu et une envie des deux clubs de continuer l'aventure dans la compétition et faire durer le rêve d'atteindre la demi-finale.

L'USM Alger, auteure d'un bon match nul (1-1) décroché il y a une semaine au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, parte avec un léger ascendant psychologique, puisqu'un nul sur le score de (0-0), lui suffira pour valider son billet de qualification en demi-finale.

En face, il y aura un CS Constantine qui, même s'il est passé à côté lors du match (aller), ne s'est pas encore avoué définitivement vaincu, et semble même décidé à profiter pleinement de cette deuxième chance qui s'offrira à lui mercredi pour renverser la vapeur et atteindre la demi-finale, la première dans son histoire s'il réussit à le faire.

Un objectif loin d'être démesuré pour les "Sanafir", qui restent sur une victoire (2-1) contre l'USMA dans ce même stade du 5-Juillet, en match aller du championnat de Ligue 1 de la saison 2023-2024.

Certes, depuis, les choses ont beaucoup évolué, d'un côté comme de l'autre, sans oublier le fait que la motivation et les conditions de jeu seront certainement différentes, car s'agissant d'une autre compétition, mais les Constantinois semblent quand même y croire et les Usmistes sont conscients de cette situation.

"Nous avons fait un bon match à Constantine où nous sommes revenus avec un bon nul, mais sur le plan comptable, ce résultat ne pèse pas bien lourd, car l'issue du match retour risque de tout remettre en cause. C'est même le cas de dire que tout devrait se jouer pendant ce match retour, car l'USMA et le CSC auront les mêmes chances de qualification. Il suffit à l'un ou l'autre de gagner, même par un but à zéro, pour être assuré des demi-finales", a averti le défenseur Usmiste, Adem Alilet.

La qualification devrait donc se jouer entièrement sur ce match retour et les "Rouge et Noir" seront appelés à relever ce défi sans Salim Boukhenchouche, le pilier de leur milieu de terrain, suspendu pour le rendez-vous de mercredi, pour son expulsion au match aller, après avoir cumulé deux cartons jaunes.

Côté, Sanafir, le coach Kheireddine Madoui devra se passer des services de l'attaquant Tahar Fathallah et du milieu de terrain Miloud Rebiaï, blessés lors du match aller et officiellement inaptes pour ce match retour.

"Nous avons entamé notre préparation vendredi, avec un effectif pratiquement au grand complet, à l'exception du duo Tahar et Rebiaï, qui sont actuellement blessés. Ce sera un match difficile, car il se jouera sous une forte pression. Il y a une grande différence entre l'USMA et le CSC en termes d'expérience, car ils sont plus matures dans cette épreuve, sans parler du fait qu'ils disposent d'un banc de touche plus riche que le nôtre. Donc, chaque équipe aura une approche différente, mais notre objectif reste le même. On doit gagner pour se qualifier", a déclaré le coach constantinois à la presse nationale locale.

Le match USM Alger-CS Constantine sera dirigé par le trio d'arbitre égyptien, composé de Mohamed Amin Omar, assisté de Mahmoud Abou El Regal et Ahmad Houssam Taha. Le 4e arbitre est Mohamed Maarouf (Egypte). Les arbitres du VAR sont aussi égyptiens: Mahmoud Achour et Mahmoud El Benna.

Le vainqueur de ce duel algéro-algérien affrontera en demi-finale, le vainqueur du match RS Berkane - ASEC Mimosas, alors que les deux autres quarts de finales mettront aux prises le FC Stellenbosch (Afrique du Sud) et le Zamalek SC (Egypte), ainsi que le SC Al Masry (Egypte) et le Simba SC (Tanzanie).

Comme à l'aller, tous ces matchs se joueront le même jour, le mercredi 9 avril courant.