Algérie: 'La Garantita', meilleure cuisine de Street Food, selon 'TasteAtlas'

Alger — La "Garantita", plat algérien de restauration rapide, a été classé numéro un mondial, avec le label de, "meilleure cuisine de rue (Street Food) au monde", par TasteAtlas, un site web spécialisé dans la cuisine traditionnelle mondiale, a-t-on annoncé sur ce même site web.

La "Garantita" arrive "en tête de la liste des plats de rue les plus populaires au monde", de l'avis des nombreux visiteurs du Site web TasteAtlas, d'experts en nutrition et des recettes de cuisine.

Sur les dix premières places, d'autres mets de rue à travers le monde, ont également été retenus derrière celui de la Garantita, parmi lesquels, "le Guotie" (Chine), le Siomay (Indonésie), la Birria Tacos ou Tacobirria (Mexique) et le Parotta (Inde).

Généralement préparée à base de farine de pois chiches, huile, eau, oeufs et quelques épices, la Garantita est une collation populaire très prisée dans toutes les régions d'Algérie, un mets servi chaud et qui se consomme avec de la harissa (sauce piquante) et du cumin.

Ce plat, également populaire à l'étranger, notamment dans les pays comptant une importante communauté algérienne, tire ses origines, selon les chercheurs spécialisés dans l'Art culinaire algérien, de la ville d'Oran, avant de se répandre au fil du temps, dans toutes les régions d'Algérie, ce qui a conduit à son appellation de différentes manières, selon les régions, "karantika", "karen", "hami" et "karantita".

A la fin de l'année 2024, le site TasteAtlas a classé la cuisine algérienne à la première place dans le Monde arabe et en Afrique, et au 21e rang au niveau mondial, en se basant sur ses nombreux plats traditionnels entre salés et sucrés, célèbres et variés, tels que la "rechta", "chekhchoukha", "makrout aux amandes", "chorba béida", ou encore, la "h'rira", "couscous", "chorba frik", "m'hajeb", "merguez", "tajine zitoun", l"'ham lahlou", "baghrir", "kh'faf" et la "garantita".

Dans l'élan de ce classement, le plat de la "rechta" occupe la quatrième place au monde sur la liste des 100 meilleurs plats. C'est un plat traditionnel, exclusivement social, composé de pâtes longues et fines servies avec du poulet et une sauce blanche parfumée à la cannelle, ainsi que des pois chiches et un certain nombre de légumes, notamment des navets et des courgettes.

Le guide culinaire mondial TasteAtlas est considéré comme "une encyclopédie des goûts, une carte mondiale des plats traditionnels, des ingrédients alimentaires locaux et des restaurants authentiques", peut-on lire sur le Site web de TasteAtlas.

Sa base de données "contient désormais plus de 10.000 plats, boissons et ingrédients alimentaires provenant de différents pays du monde". Son objectif est, entre autres, de faire connaître ces aliments traditionnels "en dehors de leur contexte local, de les préserver et de les protéger de l'extinction".