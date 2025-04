Afrique: Ligue des champions CAF - Choc Al Ahly-Mamelodi Sundowns en demi-finales

Le Maroc élu à la Commission permanente de la démocratie et des droits de l’Homme

Trois des quatre demi-finalistes de la Ligue des champions africaine sont connus après les quarts de finale retour disputés ce mardi. Al Ahly est encore au rendez-vous et sera face aux Sud-Africains de Sundowns. Le novice Pyramids attendra le vainqueur entre MC Alger et Orlando Pirates qui jouent mercredi.

Le miracle n'a pas eu lieu. Battu (0-1) lors du quart de finale aller, le club soudanais d'Al Hilal Omdurman n'a pas réussi l'exploit de faire tomber Al Ahly, tenant du titre et recordman des victoires en Ligue des champions (12). Les joueurs de l'entraîneur congolais Florent Ibenge se sont une nouvelle fois inclinés (0-1) au match retour sur un but Emam Ashour en fin de match (80e). Les Soudanais confrontés à la situation politique de leur pays, contraints de jouer dans le championnat mauritanien, n'auront pas beaucoup de regrets, surtout que peu d'équipes ont réussi à sortir Al Ahly en quarts de finale ces dix dernières années où il a disputé six finales sur les sept dernières.

La dernière équipe à avoir éliminé Al Ahly avant la finale de la Ligue des champions se nomme Mamelodi Sundonws, en 2019, en quarts (5-0 ; 0-1). Cela tombe bien, les Sud-Africains, vainqueur en 2016, retrouvent les Égyptiens en demi-finales et les accueillent à Pretoria lors du match aller le 18 avril.

Mamelodi Sundonws s'est qualifié grâce à sa victoire à l'aller sur l'Espérance Tunis (1-0) et en résistant pendant plus de 90 minutes à Rades face aux Tunisiens (0-0).

Le Pyramids FC avait pris une bonne marge en s'imposant au Caire (4-1) face au FAR Rabat, mais a tremblé jusqu'au bout. Battus 2-0, les Égyptiens ont longtemps été à la merci d'un troisième but qui aurait qualifié les Marocains au bénéfice du but inscrit à l'extérieur.

Le club du Caire, fondé en 2008, se qualifie ainsi en demi-finales pour sa première participation à la Ligue des champions. Il se déplacera sur la pelouse des Algériens de MC Alger ou des Sud-Africains d'Orlando Pirates qui jouent leur quart de finale mercredi.

Résultats des quarts de finale (score du match aller)

Al Hilal (Soudan) - Al Ahly (Égypte) 0-1 (aller 0-1)

AS FAR Rabat (Maroc) - Pyramids FC (Égypte) 0-2 (aller 1-4)

Espérance de Tunis (Tunisie) - Mamelodi Sundowns (Af Sud) 0-0 (aller 0-1)

Mercredi

Orlando Pirates (Af Sud) - MC Alger (Algérie) (aller 1-0)

Demi-finales (Aller 18 avril, retour le 25 avril)

Mamelodi Sundowns (Af Sud) - Al Ahly (Égypte)

MC Alger (Algérie) ou Orlando Pirates (Af Sud) - Pyramids FC (Égypte)