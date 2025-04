Afrique: Challenge App Afrique - Les trois finalistes de la neuvième édition dévoilés

Le concours vise cette année à favoriser le développement de solutions numériques au service de l'eau en Afrique. Ouvert à toutes et à tous les jeunes entrepreneur.e.s africain.e.s francophones, cette édition récompense les innovations favorisant l'accès à l'eau, la gestion de cette ressource ainsi que la protection et l'exploitation responsable des mers et océans.

Les trois finalistes de cette neuvième édition sont :

▶ Projet 1 : Yawo Mawupé Konou pour « CashWater » (Togo) - Un dispositif électronique pour permettre aux usagers de prépayer leur consommation d'eau via un système sécurisé et facilement accessible.

▶ Projet 2 : Mamitina Rolando Randriamanarivo pour « Inamowa » (Madagascar) - Une plateforme numérique qui connecte les petits travailleurs indépendants (porteurs d'eau, plombiers, creuseurs de puits) aux habitants d'une commune pour des services liés à l'eau.

▶ Projet 3 : Adja Aminata Cissé Diop pour « SOTILMA » (Sénégal) - Un projet qui transforme la gestion de l'eau dans l'agriculture et l'industrie grâce à des solutions intelligentes et automatisées. La solution permet de contrôler et optimiser l'irrigation agricole ou la gestion de l'eau d'une installation directement depuis un smartphone, même hors connexion internet.

Le nom du lauréat ou de la lauréate, qui se verra financer le développement de son projet à hauteur de 15 000 euros, sera dévoilé lors de la finale en mai !

À travers ce concours, RFI et France 24 souhaitent encourager et soutenir l'innovation, en stimulant et en accompagnant les jeunes entrepreneur.e.s africain.e.s.

Le jury de cette sélection est composé de Anne-Cécile Bras, journaliste à RFI et présentatrice de l'émission « C'est pas du vent » ; Guillame Grallet, journaliste et présentateur de l'émission « Tech 24 » ; Christine Tandon directrice mondiale de Mann + Hummel Ventures ; Olivia Hervy, Chief Ecosystem Officer chez Viva Technology ; Thierry Barbaut, expert en stratégie numérique et développement durable ; Aphrodice Mutangana, directeur des Partenariats et de la Levée de Fonds chez Digital Africa ; Pierre-Samuel Guedj, expert en communication corporate et RSE et directeur de l'agence de conseil RSE AffectioMutandi ; Pr. Dr. Laila Mandi, experte en sciences de l'eau et de l'environnement ; Camille G. Dansou, ingénieur spécialiste des infrastructures en eau et assainissement ; Malek Semar, entrepreneur, créateur de l'association No Water No US et conférencier international sur les enjeux liés à l'eau et Mohamadou Diallo, fondateur et directeur général de Cio Mag ; Papa Samba Diop, expert en hydraulique urbaine et en assainissement.

Ce concours est porté par RFI et France 24, ainsi que ses partenaires Mann+Hummel et Viva Technology. La neuvième édition du Challenge App Afrique a pour objectif de récompenser les innovations numériques permettant d'améliorer l'énergie verte en Afrique.