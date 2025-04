Afrique: Sahel - Gazoduc Afrique Atlantique, projet structurant

analyse

Le Gazoduc Afrique Atlantique (Nigéria - Maroc) a été initié par le Maroc, en décembre 2016, à l'occasion d'une visite du Roi Mohamed VI au Nigéria. Evalué à 25 milliards de dollars, ce méga projet reliera le Maroc au Nigéria par la façade Atlantique, traversant 13 pays avant d'atteindre l'Europe.

Long d'environ 5600 - 6800 km, il assurera aussi la sécurité énergétique de ces pays côtiers et de l'Alliances des États Sahéliens (AES). A titre d'exemple l'un des pipelines les plus connus est le North - Stream 2 reliant la Russie à l'Allemagne sur 1234 km et large de 48 inches. A travers le monde il existe 3.859.000 km de pipelines transportant 5 billions de tonnes de gaz.

Le pipeline GAA aura une capacité de 30 milliards de mètres cube de gaz par an. Les premières cargaisons seront acheminées, dès 2029. Modèle de coopération Sud-Sud, il offrira à l'Union européenne une alternative ou un complément au gaz russe. Il s'intègre à l'Initiative Atlantique, autre chantier marocain, destinée à favoriser l'accès du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad à l'Océan Atlantique.

Le Projet a un ainé, ou un concurrent régional immédiat: le gazoduc transsaharien, le NIGAL, Nigéria-Algérie. Dans certains documents, il est aussi désigné Trans-Saharan Gas-Pipeline (TSGP), et devrait relier le Nigéria à l'Algérie, à partir de 2027 avec du gaz naturel vers l'Europe. L'idée date des années 1980. Cependant, pour diverses raisons, l'accord sur sa mise en oeuvre a été signé seulement le 03 juillet 2009, par les gouvernements du Nigeria, de l'Algérie et du Niger, 30 ans plus tard.

L'Union européenne y était favorable, espérant diversifier ses sources d'approvisionnement en gaz. Les deux pays, riches en ressources naturelles, affirmaient alors disposer des fonds nécessaires pour son financement. Lors du 27è sommet extraordinaire de l'Union africaine, des 17et 18 juillet 2016, à Kigali, Rwanda, le Nigéria annonçait que le capital du Gazoduc sera détenu, à 90%, par la Sonatrach (Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures de l'Algérie) et la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), son homologue nigérian, et à 10% par la Compagnie nationale du pétrole du Niger. Présentement, son lancement est pour le moins gelé.

Un retard de trente ans.

Problème: au Nigeria même, le delta du Niger est infesté de groupes terroristes et autres qui sabotent régulièrement les installations de l'énergie, siphonnant le pétrole. Au Niger, le nord est sous la menace permanente de diverses rebellions. En Algérie, le sud désertique est également à portée de fusil de groupes terroristes. Les dernières nouvelles de ce projet remontent au 28 juillet 2022, lors de la troisième réunion Algérie, Niger et Nigéria à Alger. À cette occasion, un protocole d'accord est signé.

Le contexte géopolitique et énergétique d'alors, marqué par la hausse des prix des hydrocarbures, provoquée par le déclenchement de la guerre Russie - l'Ukraine, le 24 février 2022, a favorisé cette action. L'Algérie fournissait alors 11% du gaz naturel européen contre 47% pour la Russie. Le coup d'État, survenu au Niger, les 26 et 27 juillet 2023, a mis ce pays sur la liste des états sous sanctions, fragilisant alors le projet.

Constatant dès 2016 ces différents retards, le Roi du Maroc proposa le projet du Gazoduc Africain Atlantique. Un premier accord est alors paraphé fin 2016. Le gouvernement fédéral du Nigéria donna son accord pour la signature d'un protocole entre la NNPC et la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Ce pipeline serait aussi une extension d'un gazoduc acheminant déjà le gaz du sud du Nigéria vers le Bénin, le Ghana et le Togo, depuis 2010.

Le Nigéria et l'Algérie possèdent les plus grandes réserves de gaz naturel d'Afrique. En 2024, le premier comptait 210 trillions de pieds cubes, l'Algérie (159) et le Maroc (39 milliards). Dans le domaine du pétrole, le Nigéria arrive en deuxième position en Afrique, avec 36,9 milliards de barils - 35% des réserves de brut du continent - et près de 80% de celles de l'Afrique subsaharienne. L'Algérie se classe troisième avec 12,2 milliards de barils.

Quelques enjeux du gazoduc.

Les enjeux du gazoduc sont à la fois politiques, économiques et géostratégiques. Plusieurs pays africains connaissent un taux d'électrification inférieur à 40%. Le géant Nigéria y est compris : souffrant de coupures et amenant les populations, qui le peuvent, à s'équiper en générateurs, qui engendrent pollution et autres nuisances, sans compter le prix du fuel.

Le gazoduc permettrait à ces pays de produire plus d'électricité à base de centrales thermiques fonctionnant au gaz naturel. Avec l'énergie en continu, leurs économies gagneraient en productivité et rentabilité. Le secteur agricole devrait aussi prospérer en ce sens que le gaz permet de fabriquer des engrais essentiels. Avec la guerre Russie - Ukraine, leurs prix ont explosé.

Le Maroc et le Nigeria ont présenté le gazoduc comme un facteur d'intégration économique en Afrique de l'Ouest. Il s'ajouterait au réseau de gazoducs de moindre envergure qui approvisionnent déjà l'Europe via la mer Méditerranée. La Chine, qui a investi dans l'industrie pétrolière nigériane, souhaite croiser ce pipeline avec son initiative " La Ceinture et la Route". Lancée en 2013 cette initiative se veut une plateforme internationale destinée à renforcer les liens économiques, diplomatiques, politiques et culturels entre pays. La Russie est aussi intéressée par ce Gazoduc Africain Atlantique, y voyant un moyen de contourner les sanctions imposées par les pays occidentaux, en réorientant certains investissements vers l'Afrique.

Les défis du financement.

Cependant le projet fait face à un déficit de financement. Avec moins de ressources financières que l'Algérie, le Maroc tente toutefois de se hisser au rang de leader dans ce domaine. Cette ambition amène le Royaume à soutenir les investissements extérieurs dans ce secteur dans l'objectif de dépasser le cadre national au profit du régional. Simultanément, il renforce ses relations interétatiques, visant la satisfaction des besoins des consommateurs.

Ces efforts ont été loués par une plateforme spécialisée dans le secteur énergétique, "TAQA" (Arabic for Energy), un Holding des Émirats Arabes Unis opérant dans le pétrole, le gaz, les pipelines, l'énergie et la désalinisation. Cette plateforme a braqué ses phares sur le Gazoduc, le classant parmi les sept projets énergétiques les plus importants du continent africain. Ceux-ci englobent des pipelines pétroliers, des gazoducs, des raccordements électriques et des exploitations minières. Ce soutien de TAQA ira-t-il jusqu'à une prise de participation dans le Gazoduc ? Ça serait un succès diplomatique et financier.

Évalué à 25 milliards de dollars, le GAA devrait aboutir à un accord budgétaire cette année. Le franchissement de cette étape de la décision finale d'investissement est indispensable au lancement des travaux de construction proprement dits. Le capital du Gazoduc accueillerait une palette d'investisseurs : des fonds souverains, des banques de développement ou commerciales et des géants pétroliers.

En mars 2024, Mme Amina Benkhadra directrice générale de l'Office national marocain des hydrocarbures et des mines (ONHYM) a annoncé la création d'une entreprise pour superviser le financement, la construction et l'exploitation du projet. Le mégaprojet y gagne en substance. Pilote de l'initiative, côté marocain, Ms Amina Benkhadra, a confirmé que les études de faisabilité et d'ingénierie détaillée en deux phases sont achevées. En outre, les études d'impact environnemental, indispensables au montage financier et la conformité aux exigences des bailleurs de fonds, ont été entamées en 2024.

Le Gazoduc empruntera essentiellement un tracé Offshore jusqu'à Dakhla, Sahara occidental, avant de longer la côte Atlantique en On shore, pour se raccorder au Gazoduc Maghreb - Europe (GME) fermé depuis des décennies. Il traversera plusieurs pays ouest-africains: Bénin, Togo, Ghana, Côte-d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal et Mauritanie. Les pays de l'AES bénéficieront de cette infrastructure via des extensions. Le projet est aussi la continuation de celui de Lagos - Takarosli (Ghana) via le Benin et le Togo avant de se diriger vers Abidjan et Tanger à travers la côte atlantique.

A partir de Tanger il passe par le détroit de Gibraltar pour aboutir à Cadix en Espagne où il rejoindra l'ex pipeline Algérie Maroc Espagne. Une étude de faisabilité datant de 2017 et 2019 a été réalisée par les Sociétés en charge du projet actuel: le Nigeria National Oil Company et l'Office Chérifien des Phosphates.

Selon Mme Benkhadra, les données collectées démontrent la compétitivité du projet en comparaison au gaz naturel liquéfié en termes de coût et capacité et transport. Ce premier tronçon partira du Sénégal - Mauritanie jusqu'au Maroc puis l'Europe. Parallèlement, avancera la seconde phase reliant le Nigéria à la Côte-d'Ivoire. Ces deux premières phases seront mises en service en 2029.

La troisième étape consistera à procéder au raccordement central, avec la liaison des segments secondaires. Concrétisant la construction de ces deux premières phases, le Maroc annonçait le lancement d'un appel d'offres en novembre en 2024 affichant ainsi sa volonté d'accélérer la réalisation de cette infrastructure qui va transformer le marché énergétique de la région.

Le 12 novembre 1984, le Maroc quittait l'Organisation de l'Unité africaine protestant contre la reconnaissance par celle-ci d'un état sahraouie. Au cours du 28e sommet de l'Union Africaine tenu à Addis-Abeba, les 30 et 31 janvier 2017, le Roi Mohammed VI a constaté "la flamme éteinte de l'Union du Maghreb Arabe (UMA)" dont sont ou étaient membres l'Algérie, la Libye, le Maroc justement, la Mauritanie et la Tunisie. Le 12 février de la même année, le Maroc déposait, officiellement, sa candidature à l'adhésion à la CEDEAO. Le Royaume est à la recherche d'une vaste zone pour stimuler et étendre son économie. Jusque-là, il avait obtenu un "accord de principe" et un "statut d'observateur".

À l'exception de la Mauritanie et du trio de l'AES, les autres pays intéressés par le Gazoduc sont membres de la CEDEAO. Le Maroc va-t-il forcer la main à l'institution par le ceinturage stratégique de ses membres ?

Au large des côtes, loin des zones terroristes du Sahel, le Gazoduc Afrique Atlantique devrait constituer un facteur de développement exceptionnel et à ce titre méritant soutiens diplomatiques et financiers et de tous.