Tunisie: Le pays bénéficie d'avantages spécifiques pour les visas, selon l'ambassadrice de France

Lors d'une rencontre qui s'est tenue ce mardi au Palais du Bardo, le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, et l'ambassadrice de France en Tunisie, Anne Gaignan, ont échangé sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la coopération bilatérale, les relations parlementaires entre les deux pays et la question de la migration irrégulière.

L'entretien a été l'occasion de souligner l'évolution constante des relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et la France. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer ces liens sur différents fronts, au bénéfice des intérêts des deux peuples amis, comme l'a précisé un communiqué de l'Assemblée des représentants du peuple.

Les discussions ont également porté sur l'importance des relations parlementaires dans le renforcement de la coopération bilatérale. À cet égard, l'ambassadrice a rappelé le rôle crucial des échanges de visites et de rencontres directes entre les parlementaires tunisiens et français, contribuant ainsi à consolider les relations bilatérales.

Dans ce contexte, l'ambassadrice a annoncé la prochaine visite d'une délégation du Sénat français en Tunisie, prévue pour la semaine suivante. Le président de l'Assemblée a exprimé son enthousiasme face à cette visite, soulignant qu'elle constituait une occasion de dynamiser davantage les relations parlementaires entre les deux pays. Il a également évoqué la formation d'un groupe de coopération parlementaire avec les États membres de l'Union européenne, qui s'attellera à renforcer les liens avec ces pays, en particulier la France.

Migration irrégulière et coopération renforcée

L'un des principaux sujets abordés a été la question de la migration irrégulière. Les deux parties ont convenu de la nécessité d'intensifier les efforts pour lutter contre ce phénomène, qui requiert une approche bilatérale et multilatérale, en vue de renforcer la stabilité dans la région méditerranéenne.

Bouderbala a souligné que la Tunisie traite cette question conformément aux conventions internationales et au droit humanitaire, en mettant l'accent sur le respect de la dignité humaine. Il a insisté sur la nécessité d'un travail commun et d'efforts conjoints, compte tenu de l'importance de la question pour la coopération et la sécurité dans la région euro-méditerranéenne.

De son côté, l'ambassadrice de France a réaffirmé l'importance des relations franco-tunisiennes, soulignant la coordination continue entre les présidents des deux pays et les nombreuses visites de responsables français en Tunisie. Ces échanges ont permis de développer une coopération fructueuse, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'intelligence artificielle. Des programmes d'investissement ont également été renforcés pour soutenir les projets de développement en Tunisie.

Facilités en matière de visas

L'ambassadrice a également souligné l'engagement de la France à continuer de soutenir la Tunisie, notamment en facilitant la délivrance des visas. Elle a rappelé que la Tunisie bénéficie d'avantages spécifiques dans ce domaine, ce qui témoigne de la volonté des deux pays de renforcer leurs liens. Selon Anne Gaignan, la France est déterminée à continuer de faciliter la circulation des citoyens tunisiens et à soutenir leur mobilité.

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple, Ibrahim Bouderbala, a salué cette volonté de la France et a exprimé le souhait de continuer à renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans les secteurs économique, académique et culturel. Il a aussi rappelé plusieurs événements marquants qui ont marqué les relations entre les deux pays, contribuant ainsi à un rapprochement culturel et à une coopération durable.

Finalement et non moins important, Bouderbala a mis en avant le rôle central de l'Assemblée des représentants du peuple dans la consolidation des valeurs démocratiques, de la gouvernance et de la transparence. Il a souligné l'importance du travail législatif pour promouvoir le développement économique et social en Tunisie, garantissant ainsi une vie meilleure pour tous les citoyens tunisiens.

Notons que la rencontre s'est déroulée en présence de la députée Dhaoua Salami, assistante du président chargée des relations extérieures, des Tunisiens à l'étranger et de la migration.