Afrique du Nord: Le ministre algérien des Affaires étrangères en visite de travail en Tunisie

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines de la République algérienne démocratique et populaire, Ahmed Attaf, effectuera une visite de travail en Tunisie les 9 et 10 avril 2025, sur invitation de son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti, ministre Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger.

Lors de cette visite, les deux ministres tiendront une séance de travail afin de discuter des moyens de renforcer et d'élargir la coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que de préparer de manière optimale les prochaines échéances bilatérales. Ils aborderont également plusieurs questions d'intérêt régional et international, notamment les défis communs auxquels font face les deux nations.

Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tradition de concertation et de coordination régulière entre la République tunisienne et la République algérienne, soulignant la volonté des deux pays de poursuivre leur collaboration et de promouvoir une coopération fructueuse à tous les niveaux.