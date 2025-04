Tunisie: Le ministère des Finances prépare l'adoption imminente du Nouveau Code des Changes

Le ministère des Finances poursuit sa révision du budget de l'État pour l'exercice 2025 en tenant compte des réalités économiques internationales actuelles, a annoncé mardi la ministre des Finances, Michket Slama Khaldi, lors de sa réponse aux interventions des élus à l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP). Elle a souligné que le projet de la Loi de Finances 2026 est en phase de finalisation et sera rapidement soumis aux ministères et structures compétentes pour évaluation et amendements.

La ministre a réaffirmé l'engagement de l'État à limiter le recours à l'emprunt extérieur, tout en mettant l'accent sur l'autofinancement. Elle a ainsi insisté sur la nécessité de rationaliser les dépenses publiques et de stimuler la croissance économique pour assurer la pérennité financière du pays.

Dans cette dynamique, l'État oeuvre également à une révision stratégique de la politique fiscale, en rationalisant les avantages fiscaux et en luttant contre l'évasion fiscale, avec des mesures comme la réduction de l'impôt sur le revenu dans la Loi de Finances 2025, profitant à plus de 60 % des contribuables, en particulier les fonctionnaires.

Mais au-delà de ces mesures, un autre projet majeur est sur le point de voir le jour : le nouveau Code des Changes. La ministre a révélé que ce texte crucial, qui devrait renforcer le contrôle des flux financiers et stimuler la compétitivité de l'économie tunisienne, est presque finalisé et sera prochainement soumis à l'ARP pour adoption.

"Le nouveau Code des Changes est presque prêt et sera prochainement présenté à l'ARP pour adoption", a-t-elle assuré.