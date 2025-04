Abebe Aemro Selassie, directeur du département Afrique du Fonds monétaire international (Fmi), a rencontré le 7 avril 2025 à Dakar le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal.

Selon un communiqué de presse, à l'issue de cette rencontre, M. Selassie a fait la déclaration suivante. Il informe avoir eu avec le président Faye des discussions constructives sur la situation économique du Sénégal et sur les mesures prises par le gouvernement pour remédier à la situation des fausses déclarations.

Selon le responsable du Fmi, ils ont discuté des mesures prioritaires nécessaires pour surmonter les principaux défis économiques auxquels le pays est confronté.

À cet égard, soutient M. Selassie, j'ai appuyé que le Fmi partageait les priorités du président, à savoir rétablir la transparence budgétaire, renforcer la redevabilité et placer les finances publiques sur une trajectoire durable.

« J'ai souligné la volonté du Fmi de continuer à soutenir les efforts du Sénégal et notre engagement à maintenir et à renforcer notre partenariat de longue date. À court terme, cela inclura une visite des autorités sénégalaises lors des prochaines réunions de printemps du Fmi et de la Banque mondiale à Washington D.C. afin de poursuivre notre dialogue sur les réformes économiques importantes qui pourraient restaurer la stabilité fiscale et économique au profit du peuple sénégalais », déclare Abebe Aemro Selassie. Il a remercié le président Faye et ses ministres pour l'accueil chaleureux qu'ils lui ont réservé lors de sa visite et se réjouit à l'idée d'engager un dialogue avec son équipe dans le courant de ce mois à Washington.