Cote d'Ivoire: Facilitation des échanges commerciaux - Les acteurs du TradeMark Africa partagent les progrès réalisés

Le programme de facilitation des échanges, soutenu par TradeMark Africa, joue un rôle central dans l'amélioration des infrastructures commerciales, la simplification des processus douaniers et la réduction des coûts pour les opérateurs économiques.

La 3e réunion du Comité national de surveillance du programme de facilitation des échanges de TradeMark Africa en Côte d'Ivoire s'est tenue le lundi 7 avril 2025, à Abidjan.

Cette rencontre a fait le point sur l'évolution du programme, partager les progrès réalisés, discuter des défis rencontrés, et définir les priorités pour la prochaine période. Cette réunion a permis également de renforcer la collaboration entre les parties prenantes du programme et d'assurer un suivi rigoureux de sa mise en oeuvre.

Mandaté par le président du Comité national de surveillance du programme de facilitation des échanges (Cns), le Conseiller technique du directeur général du commerce extérieur, Félicien Gbato, a affirmé que ce programme contribue ainsi à l'atteinte des objectifs stratégiques de la Côte d'Ivoire en matière de développement économique, notamment à travers la promotion des exportations et l'amélioration du climat des affaires.

Félicien Gbato a invité les parties prenantes à participer activement aux discussions ; à poser des questions ; à partager des idées et à collaborer pour trouver des solutions concrètes aux défis rencontrés.

« Je suis convaincu que grâce à notre engagement collectif, nous parviendrons à renforcer davantage la compétitivité de notre pays et à promouvoir un environnement commercial plus propice à la croissance économique et à la création d'emplois durables », a-t-il affirmé.

Anthe Vrijlandt, Directrice stratégie et partenariat du TradeMark Africa (Tma) s'est réjouie de la tenue de cette rencontre qui va mettre à jour les membres sur les initiatives liées à la facilitation des échanges et sur les programmes connexes soutenus par TradeMark Africa.

Cette réunion va d'abord identifier et résoudre les obstacles à la mise en oeuvre des activités du programme et puis planifier les prochaines étapes et assigner des responsabilités pour le trimestre à venir.

Cette réunion a enregistré la participation des membres du Comité national de surveillance (gouvernement, secteur privé, partenaires techniques et financiers) ; des représentants de TradeMark Africa ; de partenaires institutionnels et financiers ; des représentants des administrations publiques (Ministères du Commerce, des Finances, des Douanes, etc.) et des experts et consultants techniques.