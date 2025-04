Burkina Faso: Amara Essy - Mort d'un apôtre de la paix

Ce fut comme un poste prémonitoire. En effet, ces derniers jours, ramené en surface par on ne sait quelle officine ivoirienne, burkinabè ou autres, on a pu lire sur les réseaux, sociaux, notamment sur Facebook, un témoignage d'Amara Essy sur les relations privilégiées entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, notamment sa rencontre avec Thomas Sankara en 1983.

Alors que les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire étaient « déjà tendues » avec les invectives régulières des révolutionnaires contre Félix Houphouët-Boigny, traité de tous les noms, le diplomate ivoirien ami d'Arba Diallo et de Sankara avait entrepris une mission de rabibochage entre les deux Etats et les deux présidents et accessoirement celle de plaider la cause d'Alassane Ouattara alors vice-gouverneur à la BCEAO au titre de la Haute-Volta et en rupture de ban avec les jeunes turcs de la Révolution burkinabè.

Amara Essy s'en va alors que les relations, souvent tumultueuses entre les deux rives de la Léraba, sont de nouveau tendues depuis quelques années.

C'est donc comme si ce poste annonçait prémonitoirement cette terrible nouvelle de la mort d'Amara Essy. Il est décédé dans la nuit du 7 au 8 avril à l'âge de 81 ans. Il est né le 20 décembre 1944 à Bouaké et fut l'un des derniers mohicans des collaborateurs d'Houphouët.

Diplômé en droit public, il fut d'abord président du groupe africain aux Nations unies, à Genève, puis représentant permanent de la Côte d'Ivoire à l'ONU à New York, de 1981 à 1990, avant d'occuper le maroquin prestigieux des Affaires étrangères de 1990 à 1993 sous Félix Houphouët-Boigny et, de 1993 à 2000, sous le magister d'Henri Konan Bédié.

Pendant de longues années, il a été le visage de la diplomatie ivoirienne dont beaucoup louaient l'entregent, le sens de la mesure...

C'est un diplomate qui a su mettre son talent au service de la résolution de nombreuses crises comme en République centrafricaine, au Congo Brazzaville où il avait été désigné comme envoyé spécial par le SG de l'ONU, Kofi Annan. Il s'est également impliqué en Angola, en Sierra Leone, en Somalie et même en Palestine. Pour ce dernier pays, il a été décoré de l'Ordre de l'étoile du mérite de l'Etat palestinien par le chef de l'OLP, Mahmoud Abbass.

C'était l'un de ceux qui ont travaillé à la transformation de l'Organisation de l'unité africaine en Union africaine dont il prendra les rênes par la suite en tant que président par intérim de la commission.

En dehors de ses fonctions de diplomate, à l'interne comme sur les plans africain et international, il n'aura pas eu une carrière politique particulière. Tout au plus peut-on rappeler sa candidature à la présidentielle de 2015, même s'il avait fini par jeter l'éponge pour protester contre « l'inégalité de traitements des candidats par les instruments du processus ».

Ironie du sort, il s'en va alors que de nombreux nuages commencent à s'amonceler de nouveau au-dessus de la lagune Ebrié avec l'échéance électorale d'octobre 2025 sur fond de contestation du fichier électoral, des candidatures de certains poids lourds politiques et d'ambitions contrariées. Si seulement sa disparition pouvait être un facteur de rapprochement entre les différents protagonistes de la scène politique ivoirienne ! Mais là, il ne faut peut-être pas trop rêver.