Sénégal: Liberté d'expression - Article 19 plaide pour l'usage de la culture sociale pour faire évoluer nos lois

Selon, le Directeur régional Article 19, Sénégal et Afrique de l'Ouest, la société Sénégalaise reste une société de dialogue, de libre expression, de tolérance. Dans ce cadre précis, il appelle à utiliser cette culture sociale pour faire évoluer nos lois. Alfred Nkuru Bulakali s'exprimait mardi 8 avril en marge d'un atelier de capitalisation des apprentissages et des acquis du projet « libérer les voix : contrer la répression de l'espace civique au Sénégal, mis en oeuvre avec le soutien d'Open Society Africa.

« Nous avons une loi ou un cadre, qui théoriquement permet de juste déclarer sa réunion publique, sa manifestation et de l'organiser, mais dans la pratique, on constate beaucoup de restrictions puisque des pouvoirs énormes sont laissés aux autorités administratives de dire oui ou non. Dire non au nom de l'ordre public, au nom de la sécurité, au nom de l'absence des forces de sécurité pour sécuriser la manifestation sans jamais définir les contours de cet ordre public ou la quantité des forces de sécurité qui doit être disponible », a expliqué Afred Nkuru Bulakali, Directeur régional Article 19, Sénégal et Afrique de l'Ouest.

Alfred Nkuru Bulakali trouve que « ces pouvoirs laissés aux administratifs qui permettent que finalement ce n'est pas un régime de réunion très ouvert, très habilitant pour les citoyens et beaucoup d'autres lacunes que ce soit la disposition sur le Code Pénal sur les forces nouvelles qui permet que, si tu dis quelque chose, on peut te poursuivre en justice et tu peux te retrouver en prison parfois jusqu'à trois ans, ne participent pas du point de vue légal à rendre le débat public très facile. »

Il en veut pour preuve, les années 2021-2024 qui dit-il « n'ont pas été faciles et même malheureusement jusqu'à l'année passée nous avons beaucoup de personnes en détention ou arrêtées pour délit d'opinion interpellées. »

Estimant qu'il y a du chemin à faire à ce propos, il rappelle que la société Sénégalaise reste une société de dialogue, de libre expression, de tolérance. De ce point de vue déclare-t-il, « Nous devrions vraiment utiliser cette culture sociale pour faire évoluer nos lois. Puisque tant qu'il y a des lois répressives, tant qu'il y a des lois limitatives, ceux qui sont en charge de les appliquer peuvent y recourir. »

« C'est le système légal qu'il faut détendre encore plus pour que cette dynamique sociale ne dépende plus de ceux qui doivent faire appliquer les lois de leur bonne volonté pour voir l'expression la plus ouverte possible sans risque d'être réprimé », a préconisé le Directeur régional de Article 19/Sénégal.

Concernant par contre à la liberté de la presse, M. Bulakali, qui reconnait tout de même des évolutions faites en 2017, estime qu' « il y a encore des choses à faire que ça soit le cadre de régulation, que ça soit le statut même du journaliste, que ça soit malheureusement la pénalisation de délit de presse. »

A son intime conviction, « Un journaliste qui s'exprime et n'a que pour intention d'informer pour peu qu'il se trompe, il ne devrait pas se retrouver devant un procureur ou dans un cachot. »