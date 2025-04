Madagascar: Trail d'Ibity - Le décès d'un coureur assombrit la IXe édition

La IXe édition du Trail d'Ibity, courue le dimanche 6 avril, malgré la réussite sportive, l'enthousiasme et l'énergie de tous les participants, a été endeuillée par la mort d'un coureur de 15 km, Solofonirina Joseph Rafanomezantsoa, âgé de 35 ans.

Les organisateurs, en liaison avec la famille et les autorités locales, ont publié un communiqué officiel et souhaitent apporter des éclaircissements sur cet événement : « Selon les témoignages sur place, la victime a dévié du circuit officiel de façon inexpliquée- et cela malgré les avertissements d'autres coureurs- après avoir parcouru seulement 5 km », précise le communiqué.

Les heures sont passées et le coureur n'est pas apparu à la ligne d'arrivée. Préoccupée par son absence, sa famille a alerté les organisateurs qui ont immédiatement lancé les recherches sur le parcours et ont collaboré avec les autorités locales et la communauté pour fouiller dans les alentours. « Son corps a été découvert vers 18 heures à environ quinze minutes de marche du circuit officiel, dans une zone isolée de Faliandro, dans la commune d'Ambarinakanga. Les premières analyses indiquent une chute mortelle qui a occasionné sa mort », selon le communiqué.

Respect des consignes

Se sentant responsable vis-à-vis de la victime en tant que participante à la course, l'équipe organisatrice, avec ses partenaires, a présenté ses condoléances à la famille de la victime tout en contribuant aux préparatifs de son rapatriement à Betafo Ambatonikolahy, sa ville natale, en signe de soutien à ses proches.

Pour la prochaine édition, les organisateurs ont déjà pris de nouvelles dispositions et précautions pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise plus à l'avenir.

Nathalie Rasoanaivo, présidente de l'Association ATA, parmi les organisateurs, a annoncé que « pour la prochaine édition, nous mettrons en place toutes les mesures nécessaires afin de renforcer les rappels et sensibilisation concernant le respect des consignes ». D'ores et déjà, les organisateurs du trail d'Ibity invitent les coureurs à respecter les consignes établies, car les balisages installés sont essentiels pour assurer la sécurité collective.

Côté sportif, la IXe édition du Trail d'Ibity a rassemblé mille sept cents coureurs. Le premier finisher, Jean Claude Rakotonirina, a franchi la ligne d'arrivée des 15 km en 00:58:44. Fulgence Tojonirina s'est adjugé la seconde place en bouclant la distance en 01:28:29.

Dans la distance des 31 km, Odilon Hasinjanahary a remporté la victoire dans un temps de 02:49:59. Il a été suivi par Jean Claude qui s'est adjugé la seconde place avec un chrono de 03:57:05.